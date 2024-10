Des sociétés britanniques se positionnent dans la course aux infrastructures de la Coupe du Monde

En prospection au Maroc, des sociétés britanniques ont notamment rencontré le ministre chargé du Budget et président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, pour des discussions autour des projets d’infrastructure de la Coupe du Monde 2030, qui attirent un grand nombre d’opérateurs internationaux.

John Humphrey, Commissaire britannique au commerce pour l’Afrique, avait annoncé que douze sociétés du Royaume-Uni seront en mission au Maroc entre les 15 et 17 octobre 2024. Parmi les chantiers qui semblent intéresser ces entreprises, il avait cité la transformation de la mobilité urbaine et des espaces publics.

En effet, la délégation a eu des réunions séparées avec les représentants du département de l’Equipement et d’établissements publics, notamment l’ONDA et l’ONCF. Elle a également tenu un meeting avec le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, la maire de la capitale économique et le directeur général de la Foire internationale, qui doit accueillir le Centre international de diffusion de la FIFA.

Le programme de la visite a comporté une table ronde à la CGEM, indique l’ambassade du Royaume-Uni. De plus, les opérateurs britanniques ont examiné les opportunités de partenariat avec des entreprises marocaines de référence dans le secteur de la construction, comme SGTM et Jet Contractors.

«Nous sommes impatients de travailler avec des architectes, des designers, des entrepreneurs et d’autres acteurs marocains de premier plan pour soutenir l’organisation d’un Mondial inoubliable», avait déclaré John Humphrey, dans une animation vidéo intitulée «les 5 choses à savoir sur la Coupe du Monde FIFA 2030 au Maroc».

Depuis le Brexit, les relations entre Rabat et Londres n’ont eu de cesse de se raffermir à tous les niveaux et dans tous les domaines. La signature de l’Accord d’Association Maroc-Royaume-Uni en 2021 a donné un véritable coup de pouce aux échanges commerciaux, qui dépassent actuellement les 2 milliards de livres sterling.