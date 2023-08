Casablanca. Alpha 55 choisit l’Aeria Mall pour son nouveau point de vente

Lire aussi | «Nous ambitionnons de redéfinir les standards du voyage au Maroc» [Haitam El Khassal]

Le choix d’Aeria Mall pour cette nouvelle implantation n’est pas fortuit. Situé au cœur de Casa Anfa, ce centre d’achat est bien plus qu’un simple espace commercial. Il incarne l’alliance parfaite entre histoire et modernité, s’étendant sur un domaine de 25 000 m² au site historique de l’ancien aérodrome de Casablanca. Avec une architecture soignée et un emplacement stratégique, il est rapidement devenu le carrefour de choix pour le commerce et le tourisme à Casablanca.

Le magasin d’Alpha 55 à Aeria Mall couvre une superficie de 2000 m² et présente un vaste éventail d’univers, de la maison à la célébration d’événements festifs. Par ailleurs, et dans le cadre du renforcement de la coopération entre la marque et l’État marocain, un accord a été conclu aujourd’hui avec le ministère de l’Industrie et du Commerce. Cet accord, officialisé au sein même du centre commercial Aeria Mall, témoigne d’une ambition partagée de maintenir des normes élevées et de valoriser le Made in Morocco. En vertu de cet accord, Alpha 55 prend l’initiative de privilégier une gamme plus étendue de produits conçus et fabriqués au Maroc.

A cette occasion, Mezzour a souligné : « L’expansion de la marque Alpha 55, notamment avec ce nouveau magasin à l’Aeria Mall, contribuera, sans aucun doute, à l’essor de la distribution moderne au Maroc, un secteur auquel nous prêtons toute l’attention qu’il mérite eu égard au potentiel de développement majeur qu’il recèle et au rôle de locomotive qu’il joue pour le développement de l’économie nationale, en tant que catalyseur du renforcement du sourcing local, de la diversification et la montée en compétitivité́ de l’offre Made in Morocco ».

Et d’ajouter : « C’est pourquoi nous signons aujourd’hui avec la société Alpha 55 une convention pour le développement du sourcing local, visant à augmenter la part des produits fabriqués au Maroc de 20% notamment pour les produits non alimentaires. Nous nous conformons ainsi aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’Assiste, pour relancer les secteurs productifs et renforcer la souveraineté industrielle et commerciale de notre pays ».