Le groupe Bennani investit 200 MMAD pour la décarbonation de ses supermarchés

Le groupe Best Financière compte, à travers cet investissement vert, décarboner l’électricité consommée par les quelque 160 points de vente arborant les différentes enseignes détenues par le groupe (Carrefour Market, Carrefour, Atacadao et Supeco).

Cet investissement projeté, qui correspond à une capacité cumulée à installer de l’ordre de 30 MW, sonne comme la réponse du berger à la bergère, en réaction à l’annonce en fanfare de Marjane Holding, en début d’année d’équiper, d’ici 2025, tous ses hypermarchés en centrales de production d’électricité verte à base d’énergie solaire photovoltaïque et ce, en partenariat avec Nareva Services (filiale du même groupe Al Mada).

Pour l’instant, le schéma d’articulation entre Best Financière et le Groupe Label’Vie, qui est coté en bourse dans la réalisation de cet investissement vert n’est pas connu. Il semblerait, toutefois, que les deux entités s’acheminent vers un financement structuré de type PPA. Ce dernier monte en puissance au Maroc comme modèle alternatif au financement en fonds propres et/ou par l’entremise de la dette et ce, depuis le premier parc solaire financé ainsi en début 2021 dans le cadre d’un partenariat en Quair Energy et Nestlé Maroc.