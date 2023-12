En très forte croissance, Petit Forestier fait du Maroc sa principale plateforme IT

Le groupe français Petit Forestier s’appuie de plus en plus sur sa plateforme de nearshoring marocaine pour accompagner sa forte croissance.

Cinq ans après le début de son exploitation à Casablanca avec un effectif de moins de dix techniciens et ingénieurs, Petit Forestier Digital Solutions passe à la vitesse supérieure en recrutant en cette fin d’année et à tour de bras, techniciens de support, administrateurs rôles et autorisations SAP, testeurs logiciels, développeurs net et autres spécialistes IT.

L’objectif est d’atteindre une quarantaine de salariés en 2024 afin de répondre aux besoins croissants de son groupe dans sa transformation digitale en lui offrant un catalogue de services complet (Support applicatif et infrastructure multi-niveaux, Développement, administration et maintenance des systèmes d’informations groupe, Test et qualité logicielle, Business Intelligence et Data Quality, Cybersécurité, Business Process Outsourcing) et en l’assistant dans l’implémentation de la solution SAP adoptée par le management de ce groupe centenaire pour remplacer, à partir de fin 2024, le système d’information actuel.

La montée en puissance de Petit Forestier Digital Solutions est à l’image de sa maison mère qui connait un très fort développement, notamment à l’international où elle compte une présence directe dans une vingtaine de pays avec un chiffre d’affaires qui tutoie, désormais, la barre du milliard d’euros (près de 11 milliards de dirhams) soit pratiquement le double et un total effectif de 5.100 collaborateurs, dont plus d’une centaine au Maroc entre Petit Forestier Digital Solutions et Petit Forestier Maroc, la filiale historique créée en 2010 et qui loue le matériel roulant frigorifique, notamment aux professionnels de l’agro-indusrie.