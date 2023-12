Les pouvoirs professionnels du Bâtonnier [Par Maître Saïd Naoui]

Le Bâtonnier est le titre donné au chef de l’Ordre des avocats dans plusieurs pays francophones dont le Maroc. Il joue un important rôle dans la profession d’avocat et est responsable de nombreuses tâches et prérogatives professionnelles importantes.

Il représente la profession d’avocat auprès des autorités judiciaires, gouvernementales et des autres institutions professionnelles. Il est souvent considéré comme le porte-parole de la profession et peut être consulté sur des questions juridiques et professionnelles. Il joue un rôle de représentation important au sein de la profession d’avocat. Il est chargé d’exprimer les points de vue, les préoccupations et les intérêts des avocats et de la profession dans son ensemble. Il peut intervenir dans des débats et des discussions sur des questions juridiques et législatives qui touchent les avocats et le système judiciaire et entretient des relations étroites avec les juges, les magistrats et les autres membres du pouvoir judiciaire. Il participe également à des discussions sur l’administration judiciaire, la politique judiciaire, la réforme législative et les problèmes auxquels les avocats sont confrontés dans leur pratique. Cela peut inclure des discussions sur les conditions de travail des avocats, les tarifs et les honoraires, les normes professionnelles, la déontologie et l’accès à la justice. Il peut jouer un rôle de médiateur, de conciliateur ou d’arbitre dans les différends internes à la profession. Lorsqu’il y a des conflits entre avocats ou entre avocats et clients, le Bâtonnier peut être sollicité pour aider à trouver une solution équitable.

En somme, le Bâtonnier occupe une position charnière dans la profession d’avocat en étant le représentant de premier plan de la profession et en s’efforçant de défendre les intérêts des avocats, de promouvoir l’accès à la justice et d’assurer le respect des normes professionnelles et éthiques. Sa voix et son influence contribuent au développement et à l’amélioration du système judiciaire dans son ensemble. Il peut représenter l’Ordre des Avocats aux réunions, congrès et autres manifestations impliquant des instances judiciaires, gouvernementales ou professionnelles. Il peut également siéger à des comités et groupes de travail pour défendre les intérêts de la profession.

Il peut entretenir des relations avec d’autres organisations professionnelles, des barreaux étrangers ou des associations juridiques internationales. Ces liens facilitent l’échange d’informations, la collaboration et le partage des meilleures pratiques entre les différentes institutions.

Il peut aussi représenter la profession d’avocat auprès des autorités gouvernementales pour faire entendre les préoccupations des avocats et plaider en faveur de réformes ou de changements législatifs qui améliorent les conditions d’exercice de la profession.

Il peut jouer un rôle de sensibilisation envers le public et les autorités sur l’importance de la profession d’avocat dans la société. Il peut souligner le rôle crucial que jouent les avocats dans la protection des droits et l’accès à la justice pour tous.

Il peut s’opposer à toute ingérence ou intimidation qui pourrait menacer l’indépendance des avocats dans l’exercice de leur profession. Il peut également s’engager à protéger le secret professionnel et la confidentialité des communications entre avocats et clients.

Quelles sont alors les responsabilités et prérogatives courantes associées à ce rôle ?

I- Le pouvoir de la gestion de l’Ordre des avocats

Le Bâtonnier est responsable de l’administration de l’ordre des avocats. Cela peut inclure la supervision du personnel de l’Ordre, la gestion des finances, l’organisation d’événements et de formations, et d’autres aspects de l’administration de l’Ordre. Il peut être chargé de superviser et de gérer le personnel du Barreau. Cela implique généralement la coordination des activités, l’attribution des tâches, l’évaluation des performances et la gestion des ressources humaines au sein de l’organisme. Il est vrai que le financier de l’Ordre est responsable de la gestion financière, mais le Bâtonnier est généralement impliqué dans la gestion financière de l’Ordre. Cela comprend la supervision du budget de l’organisation, l’approbation des dépenses, le suivi des revenus et des dépenses et la planification financière à court et à long terme pour assurer la viabilité de l’Ordre.

Le rôle de gérance du Bâtonnier est donc crucial pour assurer le bon fonctionnement du Barreau et répondre aux besoins des membres de la profession. Tous ces éléments contribuent à renforcer l’intégrité, l’efficacité et la réputation de la profession d’avocat.

II- Le pouvoir disciplinaire et déontologie

Le Bâtonnier veille à l’application des règles déontologiques et professionnelles, et à la discipline des avocats en cas de manquements éthiques ou professionnels. Il s’agit d’assurer le respect des règles et des normes éthiques au sein de la profession. Il peut prendre des mesures disciplinaires en cas de manquements déontologiques ou professionnels.

Il joue un rôle clé dans le maintien de la discipline et de la déontologie au sein de la profession. Il peut présider les instances disciplinaires et participer à l’examen des plaintes déposées contre les avocats pour des infractions éthiques ou déontologiques. Ces instances sont chargées d’examiner les plaintes déposées contre des avocats pour des infractions éthiques ou déontologiques. Le Bâtonnier peut présider ces instances disciplinaires ou désigner des membres pour le faire. Toutefois, il peut désigner un membre rapporteur du conseil disciplinaire pour l’instruction du dossier avant de prendre une décision.

Ainsi, lorsqu’une plainte est déposée contre un avocat, le Bâtonnier peut superviser l’enquête pour vérifier si des infractions éthiques ou déontologiques ont été commises. Cela peut impliquer la collecte de preuves, l’interrogation de témoins et l’examen minutieux des circonstances entourant la plainte. En cas d’infractions avérées, l’instance disciplinaire peut décider des sanctions appropriées à imposer à l’avocat concerné. Ces sanctions peuvent aller d’avertissements et de réprimandes à des amendes, des suspensions temporaires ou, dans les cas les plus graves, la radiation définitive du barreau[1].

Le rôle du Bâtonnier dans la discipline et la déontologie est essentiel pour protéger le public contre les comportements répréhensibles ou les actes d’inconduite de la part des avocats. Cela contribue à maintenir la confiance du public dans la profession et à garantir que les avocats respectent les normes élevées d’éthique et de conduite professionnelle.

Le conseil de l’ordre peut également jouer un rôle dans l’élaboration de règles déontologiques qui régissent la conduite des avocats. Ces règles sont conçues pour guider les avocats dans leur pratique professionnelle et établir des normes de conduite professionnelles élevées[2].

Et, pour faire face à ces dérisionsle Bâtonnier peut s’engager dans des initiatives de sensibilisation et de formation pour les avocats afin de les informer des règles déontologiques et des responsabilités éthiques qui leur incombent. Cela peut inclure des séminaires, des ateliers et des publications sur des sujets liés à la déontologie et à l’éthique juridique.

En agissant comme gardien de la discipline, le Bâtonnier contribue à maintenir l’intégrité de la profession et à protéger les droits et les intérêts du public qu’elle sert.

III- Le pouvoir de règlement des différends entre avocats

Le Bâtonnier peut être impliqué dans la médiation, l’arbitrage et la résolution de conflits entre avocats, en particulier dans les cas de différends professionnels, afin de préserver l’harmonie et la cohésion au sein de la profession.

Le Bâtonnier peut être sollicité pour jouer le rôle de médiateur ou arbitre lorsqu’un différend survient entre deux avocats ou entre avocats et cabinets d’avocats. Ces conflits peuvent porter sur des questions professionnelles telles que la répartition des honoraires, les désaccords sur des dossiers, les différends commerciaux, les problèmes de partenariat. Il peut faciliter la communication entre les parties en conflit, en encourageant un dialogue ouvert et constructif pour aider les avocats impliqués à exprimer leurs préoccupations, à écouter les arguments des autres et à trouver des points d’accord pour résoudre le litige de manière amiable.

En tant que médiateur ou arbitre, le Bâtonnier doit rester neutre et impartial. Il ne prend pas parti dans le conflit, mais cherche plutôt à faciliter la recherche d’une solution équitable et équilibrée pour toutes les parties concernées. Il veille à ce que les informations partagées pendant la médiation restent confidentielles. Cela encourage les avocats à s’exprimer librement et à rechercher des solutions sans craindre que leurs déclarations puissent être utilisées contre eux par la suite. Ilencourage les parties en conflit à parvenir à un consensus et à trouver un terrain d’entente. Il peut proposer des solutions créatives et aider à identifier des options de règlement mutuellement acceptables.

La médiation ou l’arbitrage dirigé par le Bâtonnier offre une alternative aux litiges formels qui peuvent être longs, coûteux et porter atteinte à la réputation des avocats impliqués. La résolution amiable des différends contribue à préserver les relations professionnelles et à éviter les tensions au sein de la communauté des avocats.

Il s’assure que tout règlement convenu entre les parties respecte les règles déontologiques et les obligations professionnelles des avocats impliqués. Il peut mettre en place des ressources et des mécanismes pour aider les avocats à résoudre leurs différends de manière informelle et confidentielle. Cela peut inclure des lignes directrices sur la médiation ou l’arbitrage, des formations sur la communication et la gestion des conflits, ou des informations sur les options de résolution des litiges disponibles.

Le Bâtonnier contribue à résoudre les conflits de manière constructive et à éviter les litiges formels. Cette approche favorise un environnement professionnel sain et renforce la confiance entre les avocats, tout en maintenant l’intégrité et la réputation de la profession.

IV- Le pouvoir de supervision des stages et de la formation continue

Le Bâtonnier peut superviser les programmes de stage pour les avocats stagiaires, s’assurant qu’ils acquièrent l’expérience professionnelle nécessaire pour devenir avocats à part entière. Il peut également être impliqué dans la promotion de la formation continue pour les avocats établis afin de maintenir leur compétence professionnelle. Il joue un rôle important dans la supervision des stages pour les avocats stagiaires et la promotion de la formation continue pour les avocats établis.

En effet, il s’assure que ces programmes offrent une formation pratique et une expérience professionnelle pertinente aux avocats stagiaires. Il peut travailler en collaboration avec les cabinets d’avocats et les organisations pour garantir que les stagiaires reçoivent une formation complète et variée dans différents domaines du droit.

Aussi, il s’assure que ces programmes répondent aux normes professionnelles établies et qu’ils préparent adéquatement les avocats stagiaires à leur future carrière. Il joue également un rôle dans la promotion de la formation continue pour les avocats établis. La formation continue est essentielle pour maintenir leur compétence professionnelle, se tenir informés des développements juridiques récents et rester au fait des meilleures pratiques dans leur domaine de spécialisation. Il peut être impliqué dans l’organisation de formations et de séminaires pour les avocats. Ces événements peuvent aborder divers sujets juridiques, éthiques, pratiques ou managériaux pour aider les avocats à améliorer leurs compétences professionnelles.

Le Bâtonnier peut suivre la progression des avocats stagiaires tout au long de leur stage. Il peut organiser des réunions régulières pour discuter de leur développement professionnel, de leurs besoins en formation et de leurs performances dans le cadre du stage. Cette supervision permet de garantir que les avocats stagiaires acquièrent les compétences nécessaires pour exercer la profession d’avocat de manière efficace et éthique.

Ilpeut évaluer l’efficacité des programmes de stage et proposer des améliorations si nécessaire, et il peut travailler à rendre la formation continue accessible aux avocats en mettant en place des ressources en ligne, des programmes de mentorat[3] ou en facilitant l’accès à des formations externes pertinentes.

En encourageant la formation continue, le Bâtonnier veille à ce que les avocats maintiennent leurs connaissances à jour et respectent les normes élevées de compétence professionnelle attendues de la profession. La supervision des stages et la promotion de la formation continue sont essentielles pour assurer que les avocats sont bien préparés et continuent à se développer professionnellement tout au long de leur carrière. Le Bâtonnier joue un rôle clé dans ces domaines, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des services juridiques fournis et au maintien de l’intégrité de la profession d’avocat.

V- Le pouvoir de la défense des intérêts des avocats

Le Bâtonnier peut s’engager activement dans la défense des intérêts des avocats, notamment en ce qui concerne leurs droits, leurs conditions de travail, leurs honoraires, et la promotion d’un environnement favorable à l’exercice de leur profession.

En effet, le Bâtonnier joue un rôle essentiel dans la défense des intérêts des avocats, en veillant à ce que leurs droits, leurs conditions de travail et leurs honoraires soient respectés. Il s’engage à promouvoir et à défendre les droits des avocats dans l’exercice de leur profession. Cela peut inclure des droits tels que la liberté d’exercer le droit, l’accès à la justice, la protection des données des clients, l’indépendance professionnelle et la présomption d’innocence. Ilpeut plaider en faveur de meilleures conditions de travail pour les avocats. Cela peut inclure des initiatives pour garantir des horaires raisonnables, des charges de travail équilibrées, des conditions de travail sécuritaires et un environnement de travail favorable.

Le Bâtonnier peut jouer un rôle actif dans la défense des honoraires des avocats, en s’assurant qu’ils sont justes et en adéquation avec les services juridiques fournis. Il peut également lutter contre les pratiques de dumping[4] tarifaire qui pourraient dévaloriser le travail des avocats.

Le Bâtonnier peut favoriser le dialogue et la communication entre les avocats, en organisant des rencontres et des discussions sur les problèmes communs auxquels ils font face et en facilitant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques.

En agissant comme défenseur des intérêts des avocats, le Bâtonnier contribue à renforcer la profession et à garantir que les avocats bénéficient d’un environnement propice à leur pratique professionnelle. En protégeant les droits, les conditions de travail et les honoraires des avocats, il assure également que la profession reste une force essentielle pour la promotion de la justice et des droits de l’homme dans la société.

VI- Le pouvoir facilitateur de l’accès à la justice

Le Bâtonnier peut également être impliqué dans la promotion de l’accès à la justice pour tous, en soutenant des mesures pour faciliter l’accès aux services juridiques et à la représentation juridique, en particulier pour les personnes défavorisées, en particulier en soutenant des mesures visant à garantir que tous, y compris les personnes défavorisées, puissent bénéficier de services juridiques et de représentation juridique.

Le Bâtonnier peut jouer un rôle de sensibilisation envers le public, les autorités gouvernementales et les avocats eux-mêmes sur l’importance fondamentale de l’accès à la justice. Il peut mettre en lumière les obstacles et les défis auxquels sont confrontées les personnes défavorisées pour accéder aux services juridiques. Il peut plaider en faveur de la mise en place de services d’assistance juridique gratuits ou à faible coût pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer des honoraires d’avocat. Cela peut inclure des cliniques juridiques, des services pro bono[5] fournis par des avocats ou des initiatives gouvernementales pour soutenir l’accès à la justice.

Le Bâtonnier peut travailler en étroite collaboration avec des organisations caritatives, des organisations non-gouvernementales et d’autres entités qui sont engagées dans la fourniture d’aide juridique aux personnes défavorisées. Cette collaboration peut renforcer les efforts pour étendre l’accès à la justice à ceux qui en ont le plus besoin. Il peut mettre en place des programmes de formation et d’encadrement pour les avocats bénévoles qui s’engagent à fournir des services juridiques gratuits aux personnes défavorisées. Ces programmes peuvent garantir que les avocats ont les compétences nécessaires pour traiter des cas sensibles et complexes.

Le Bâtonnier peut élaborer des lignes directrices pour encourager les avocats à fournir des services pro bono de manière efficace et éthique. Ces lignes directrices peuvent aider à garantir que les avocats offrent une représentation juridique de haute qualité aux personnes défavorisées.

Il peut plaider en faveur de réformes législatives visant à simplifier les procédures judiciaires, à réduire les coûts et à faciliter l’accès à la justice. Il peut également travailler pour améliorer l’accès aux tribunaux et aux mécanismes de règlement des différends.

En agissant comme promoteur de l’accès à la justice, le Bâtonnier démontre l’engagement de la profession d’avocat envers la justice sociale et l’équité. En garantissant que tous les individus, indépendamment de leur statut économique, ont la possibilité de bénéficier de services juridiques et de représentation juridique, le Bâtonnier renforce la confiance dans le système judiciaire et contribue à une société plus équitable et respectueuse des droits de l’homme.

Maître Saïd Naoui est avocat au barreau de Casablanca

[1] Articles 67 et suiv. de la loi 28-08 qui organise la profession d’avocat.

[2] Il est généralement possible pour le conseil de l’ordre des avocats d’établir un règlement intérieur du barreau. Ce règlement intérieur peut contenir des dispositions régissant les aspects internes de l’ordre des avocats et des barreaux, tels que les règles de fonctionnement, les procédures, les élections, la déontologie professionnelle, les relations entre les avocats, etc.

[3] Les programmes de mentorat sont des initiatives qui mettent en relation des personnes plus expérimentées et compétentes (les mentors) avec des individus moins expérimentés (les mentorés) dans le but de favoriser l’apprentissage, le développement professionnel et personnel du mentoré. Ces programmes offrent généralement un cadre structuré où les mentorés peuvent bénéficier des conseils, de l’expertise et de l’expérience des mentors, qui peuvent les guider dans leur parcours professionnel, les aider à surmonter des obstacles, et les encourager à atteindre leurs objectifs.

Les programmes de mentorat peuvent exister dans divers contextes, que ce soit dans les entreprises, les universités, les organisations à but non lucratif ou les communautés. Ils peuvent avoir des durées variables, allant de quelques mois à plusieurs années, selon les objectifs spécifiques du programme.

Ces programmes sont considérés comme bénéfiques car ils permettent aux mentorés d’acquérir des connaissances pratiques, d’élargir leur réseau professionnel et de gagner en confiance. De leur côté, les mentors trouvent une satisfaction personnelle en partageant leur expertise et en contribuant au développement des talents émergents.

En somme, les programmes de mentorat sont une excellente façon d’encourager la croissance et le développement des individus, en créant un environnement d’apprentissage mutuel et en favorisant l’échange de connaissances et d’expériences.

[4] Les pratiques de dumping, également appelées « vente à perte », font référence à une stratégie commerciale où un producteur ou un exportateur propose ses marchandises à un prix inférieur à leur coût de production ou de vente sur le marché national ou international. Cette pratique peut avoir des conséquences néfastes sur les marchés et les industries concernées.

Le dumping est souvent utilisé pour accaparer une part de marché en inondant celui-ci avec des produits à bas prix, ce qui peut entraîner une distorsion de la concurrence et causer des dommages aux entreprises concurrentes. Les industries locales peuvent être mises en difficulté, car elles ne peuvent pas rivaliser avec les prix artificiellement bas des produits importés.

Pour faire face aux pratiques de dumping, de nombreux pays ont mis en place des réglementations et des mécanismes de défense commerciale. Par exemple, ils peuvent imposer des droits antidumping sur les produits importés pour compenser la différence entre le prix de vente et le coût réel de production. Cela vise à protéger les intérêts des producteurs locaux et à rétablir une concurrence équitable sur le marché.

En conclusion, les pratiques de dumping sont des comportements commerciaux déloyaux qui peuvent perturber les marchés et les industries, d’où la nécessité de mécanismes de défense pour préserver l’équilibre et la compétitivité économique.

[5] Services professionnels fournis gratuitement ou à un tarif réduit à des personnes ou des organisations dans le besoin. De nombreux professionnels, tels que des avocats, des médecins et des consultants, offrent des services pro bono pour aider ceux qui ne peuvent pas se permettre leurs compétences. C’est un excellent moyen pour les professionnels de redonner à la communauté et de soutenir des causes caritatives. Si vous avez des questions spécifiques ou si vous avez besoin de plus d’informations sur les services pro bono, n’hésitez pas à demander !