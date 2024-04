Exportation d’avocats: Le Maroc sur le point de battre un nouveau record

La production et l’exportation d’avocats connaissent une croissance constante au Maroc. La saison 2023/24 semble confirmer cette tendance, avec des prévisions indiquant un potentiel record d’exportation d’avocats.

Le Maroc a établi un nouveau record dans l’exportation d’avocats entre juillet 2023 et janvier 2024, expédiant près de 40 000 tonnes de ces fruits, d’une valeur de 120 millions de dollars, comme l’indique le site spécialisé EastFruit. Alors que quatre mois nous séparent de la fin de saison agricole 2023/24, et même si les chiffres de février à mai 2024 devraient connaître une baisse, le total des exportations devrait atteindre un niveau jamais vu. Un potentiel record confirmé par les données préliminaires de l’Association marocaine de l’avocat, qui estime que les exportations pourraient dépasser les 60 000 tonnes pour l’ensemble de la saison.

Une hausse de 20 % de la production d’avocats en 2023 comparée à l’année précédente a grandement contribué à cette croissance, favorisée par un climat propice et l’expansion des zones de culture. Néanmoins, certains défis subsistent, tels que les sécheresses récurrentes, la pénurie d’eau et la suppression des subventions gouvernementales à l’irrigation pour les nouvelles plantations, susceptibles d’affecter les exportations à venir.

Destinations clés

Actuellement, les exportations d’avocats marocains sont principalement orientées vers quelques destinations clés. Malgré une offre croissante, les exportateurs du pays se focalisent principalement sur quatre pays de l’UE, à savoir l’Espagne, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne. Les trois premiers pays réexportant en masse les avocats marocains. Ajouté à cela Le Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l’Union européenne mais qui est lui aussi un grand importateur d’avocats marocains puisqu’il se classe cinquième.

Le Maroc cherche désormais à diversifier ses destinations à l’export. Le Royaume exporte, bon an mal an, vers des pays en dehors des cinq principaux importateurs, entre 700 et 1 900 tonnes en raison des variations saisonnières. Toujours selon Eastfruit, les avocats Hass marocains commencent à s’exporter sur de nouveaux marchés, comme en Géorgie.