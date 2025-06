Rabat : réunion sur l’opération de reconstitution du cheptel national

En exécution des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, appelant à la reconstitution de manière soutenue du cheptel national, une réunion a été tenue, vendredi au ministère de l’Intérieur, en présence des ministres de l’Intérieur et de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, et du ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget, ainsi que de nombreux responsables centraux des départements ministériels concernés.

Ont également pris part par visioconférence à cette réunion, les Walis des régions et les gouverneurs des provinces, préfectures, et préfectures d’arrondissement du Royaume, ainsi que des représentants des départements de l’Économie et des Finances, et de l’Agriculture au niveau des régions, préfectures et provinces, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Au début de la réunion, l’ensemble des participants ont pris connaissance des principes directeurs encadrant l’opération de reconstitution du cheptel national, émanant principalement des Hautes Directives Royales relatives à la nécessité de veiller à la réussite de cette opération à tous les niveaux, avec professionnalisme et conformément à des normes objectives, en confiant le volet relatif à la gestion du soutien aux éleveurs à des commissions supervisées par les autorités locales.

Cette rencontre a été ainsi l’occasion de souligner l’importance primordiale de cette opération visant à renforcer la productivité du secteur de l’élevage et à garantir sa durabilité en vue d’assurer la souveraineté alimentaire du Royaume, de soutenir les éleveurs et d’améliorer la capacité à faire face aux défis économiques et climatiques, dans un contexte marqué par la succession des années de sécheresse, et ce à travers la mise en place d’une base de données numérique nationale précise portant sur la composition du cheptel et ses propriétaires, selon une vision stratégique globale fondée sur la numérisation des procédures.

Lire aussi | El Bouari: un nouveau programme de soutien aux éleveurs et de reconstitution du cheptel

L’objectif est de dresser un état des lieux exhaustif et actualisé de la situation effective du secteur, permettant ainsi l’élaboration de plans d’action et la mise en œuvre de programmes de reconstitution du cheptel en phase avec la réalité de cette filière et ses besoins effectifs.

À cet effet, il a été procédé à la présentation des grandes lignes de la circulaire conjointe encadrant l’opération de reconstitution du cheptel national, notamment le modèle de gouvernance adopté s’appuyant sur une identification claire des rôles, des responsabilités et des missions confiées aux différentes parties prenantes de ce chantier national, à travers la mise en place d’un comité de pilotage central présidé par le ministère de l’Intérieur, d’une commission technique conjointe entre les départements concernés relevant du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime du Développement rural et des Eaux et Forêts, outre des commissions locales présidées par les Walis et les gouverneurs.

Lire aussi | Cheptel national: L’urgence d’une vision anticipatrice

Au cours de cette réunion, les différents responsables, tant au niveau régional que central, ont été sensibilisés sur l’importance de cette opération et de ses objectifs stratégiques. La rencontre a également été l’occasion de souligner que la réussite de ce chantier national reste tributaire de l’implication effective et de l’engagement personnel de tout un chacun.

De même, les différents responsables ont été exhortés à mobiliser l’ensemble des moyens humains et logistiques nécessaires à la gestion des différentes étapes de l’opération, en application des Hautes Directives Royales, notamment pour ce qui est de la collecte de données précises et fiables sur les effectifs du cheptel et des éleveurs, et du respect des critères d’éligibilité de ces derniers à bénéficier des mesures de soutien. Il s’agit aussi du strict respect de l’ensemble des procédures opérationnelles relatives à la reconstitution du cheptel, du contrôle et de la supervision effective de la mise en œuvre des mesures de soutien, outre la communication et la sensibilisation des éleveurs sur l’importance de ce chantier national.