L’espagnol Synthesia Technology ferme sa filiale marocaine SM Polyuréthanes

Neuf ans après avoir pris pied au Maroc, Synthesia Technology met fin à son aventure.

Ce groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits chimiques, de polyesters et de systèmes en polyuréthane pour l’isolation thermique, acoustique et d’autres applications industrielles, vient de mettre en liquidation sa filiale marocaine SM Polyuréthanes qu’il avait créée en 2014.

Il faut dire que cette entité commerciale qui avait pour principale mission d’écouler sur le marché marocain les produits de sa maison mère, essentiellement les systèmes d’isolation en Polyuréthane à usage industriel et de construction, n’a jamais pris réellement son envol avec un chiffre d’affaires demeuré inférieur à 10 millions de dirhams dans les meilleures années.

SM Polyuréthanes a dû faire face aussi bien aux produits importés auprès d’autres constructeurs européens plus agressifs commercialement que des fabricants locaux tels que TAG Industrie. Aussi, depuis l’acquisition du groupe espagnol Synthesia Technology par l’irlandais Kingspan, le maître-mot est la quête de la taille critique pour ce qui est des représentations commerciales et l’efficience industrielle des trois sites de production (2 en Espagne et 1 aux Etats Unis).

Ne rentrant dans aucune de ces deux priorités, le management du groupe basé à Barcelone a donc décidé de tourner la page de SM Polyuréthanes quelques mois seulement avant ses dix ans de présence au Maroc.