Export. L’avocat marocain bien parti pour un nouveau record

Après une saison agricole 2022/23 qui a été un excellent millésime pour la culture de l’avocat marocain dont les exportations ont dépassé les 45.000 tonnes pulvérisant, au passage, le pic des recettes en devises générées la saison précédente par ce fruit aux multiples vertus (plus de 140 millions de dollars, soit une croissance annuelle de près de 50%), la saison actuelle risque bien de profiter d’un facteur exogène pour battre un nouveau record.

Avec un naufrage annoncé des exportations mexicaines vers l’Europe pour l’actuelle saison, le Maroc devrait être parmi les premiers bénéficiaires d’une telle aubaine alors que sa position concurrentielle est au plus haut sur le Vieux continent.

Aussi, en raison de conditions climatiques catastrophiques chez le premier exportateur mondial d’avocats, la production actuelle de ce dernier est en grande partie composée de fruits de calibre moyen et petit alors que les européens préfèrent surtout l’avocat de gros calibre.

Selon l’Association des exportateurs aztèques d’avocats, les expéditions vers l’Europe de septembre à novembre 2023 ont été réduites drastiquement et le reste de la saison s’annonce des plus catastrophiques, car même sur les calibres disponibles, le Mexique n’est pas compétitif face aux prix des produits marocains, tanzaniens ou espagnols.

Cet état de fait laisse subodorer que les premiers chiffres de la performance de l’avocat marocain pour la saison 2023/24, et qui doivent tomber en février 2024, seraient encore une fois (sauf accident !) marqués du sceau de la couleur verte. Rappelons que le Maroc a dépassé la barre de 8.000 hectares plantés en avocat, en 2022, contre moins de 1.000 hectares une décennie auparavant.

Mais, depuis ce record, la progression des capacités de production en « or vert » semble stagner à cause de l’exclusion de cette culture des plus hydrovores (près de 1.000 litres d’eau pour chaque kilogramme produit) du programme de subventions étatiques mis en place en 2022 pour le soutien de la production agricole et des problèmes récurrents de sécheresse.