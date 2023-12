L’aventure marocaine du français Betom Ingénierie prend fin prématurément

Clap de fin pour l’ex-filiale marocaine de l’ingénieriste du bâtiment français Betom Ingénierie.

L’entité qui avait été, en 2008 lors de sa création, la première implantation à l’étranger du groupe basé près de Versailles en Ile de France a été mise en liquidation judiciaire…malgré une première tentative du Tribunal de commerce de Rabat de préserver les emplois et les actifs dans le cadre, d’abord, d’une procédure de sauvegarde et, ensuite, lors d’un redressement judiciaire n’ayant pas abouti.

Lire aussi | Les détenteurs de chèques sans provision amnistiés

Il faut dire, que depuis le départ en 2014 du premier directeur général marocain (qui a jeté l’éponge pour désaccord avec l’actionnaire), Betom Ingénierie Maroc (BIM) a pâti d’une instabilité managériale et les expatriés dépêchés par la maison mère n’ont pas réussi à remettre la société sur rail alors qu’elle s’était hissée au milieu de la décennie précédente parmi les bureaux d’étude privés au Maroc qui comptent (derrière le trio public CID, Novec et Jacobs), avec un chiffre d’affaires dépassant les 20 millions de dirhams. Enfin, la crise du Covid-19 et son impact assez pesant sur le secteur du BTP en général, n’a sans doute pas facilité les choses.

Lire aussi | Béni Mellal. Akdital inaugure un nouvel établissement hospitalier

Rappelons que Betom Ingénierie compte environ 120 collaborateurs entre plusieurs agences réparties en France. Le groupe fondé par Jean Marie Rousseau opère dans la production des études techniques des projets immobiliers et urbanistiques et assure aussi les missions d’OPC (Ordonnancement-Planification-Contrôle) de suivi de travaux.