Ryanair projette de doubler son trafic annuel au Maroc à horizon 2027

La compagnie aérienne Ryanair a l’intention de doubler son trafic annuel au Maroc, passant de 4,5 millions à plus de 10 millions de passagers d’ici 2027, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.

Sous l’impulsion des ministères du Transport et de la Logistique ainsi que du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, et avec la collaboration de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Ryanair prévoit un développement majeur au Maroc, notamment le lancement de 24 nouvelles routes internationales, l’affectation de 2 avions basés à Tanger, et l’instauration de routes domestiques connectant 9 villes marocaines.

Cette expansion, prévue dès l’été 2024, vise à soutenir la feuille de route du tourisme marocain, visant à attirer 17,5 millions de touristes d’ici 2026. La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a salué cette nouvelle, soulignant son impact sur le tourisme interne.

Ryanair sera autorisé à opérer des connexions domestiques entre certaines villes marocaines dans le cadre de ce projet exceptionnel. La compagnie ouvrira également onze nouvelles routes domestiques dès l’été 2024, bénéficiant à neuf destinations marocaines.

Cette initiative contribuera significativement au désenclavement de régions telles qu’Ouarzazate, Essaouira et Errachidia, stimulant le tourisme à travers tout le Maroc. Ces vols faciliteront également les déplacements internes, démocratisant ainsi le transport aérien à l’intérieur du pays.

Ryanair, qui disposera de 14 avions basés au Maroc avec l’ouverture d’une nouvelle base à Tanger, lancera également 24 nouvelles routes internationales dès l’été 2024, provenant de huit marchés émetteurs stratégiques.

Le Maroc renforce ainsi sa position sur la scène touristique mondiale, préparant le terrain pour la Coupe du Monde en 2030. Cette croissance ambitieuse soutient la stratégie « Light in Action » de l’ONMT, contribuant à une augmentation record de 33% de la capacité totale de Ryanair destinée au Maroc.