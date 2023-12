Béni Mellal. Akdital inaugure un nouvel établissement hospitalier

Le groupe Akdital poursuit sa stratégie de développement et de déploiement territorial. Il vient en effet d’inaugurer un nouvel établissement de santé multidisciplinaire à Béni Mellal. Ce dernier constitue la cinquième ouverture du groupe en 2023 qui dispose désormais de 22 établissements de soins dans le Royaume.

Concrètement, l’Hôpital Privé de Béni Mellal couvre un large spectre de spécialités médicales et chirurgicales et met à disposition des habitants de la région des équipements de pointe destinés au traitement de toutes les pathologies. Une plateforme hospitalière qui, selon Akdital, offre aussi aux résidents un accès pratique à des soins de qualité, évitant à ces derniers de se rendre dans de plus grandes villes pour bénéficier de services médicaux avancés.

Conçu selon les normes rigoureuses d’hygiène sanitaire hospitalière internationale et orientée vers l’optimisation du parcours patient, ce nouvel établissement intègre une palette de service tel que la radiologie, le laboratoire et les urgences. On y recense 150 lits d’hospitalisation, 9 blocs opératoires ultramodernes et une salle de cathétérisme interventionnelle. Sans compter que les blocs opératoires équipés incluent une salle d’endoscopie et deux unités techniques d’accouchement.

Il faut y ajouter un pôle de réanimation comprenant 10 box dédiés à la réanimation polyvalente et cardio-vasculaire, ainsi que 7 couveuses destinées à la réanimation néonatale. En plus de ces installations, l’hôpital est doté d’une unité de soins intensifs équipée de 31 lits. On y compte également un service de maternité comprenant 20 lits et une nurserie, mais aussi un centre d’oncologie intégré, dédié à la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers.

En complément, l’Hôpital Privé de Béni Mellal abrite un laboratoire d’analyses médicales ainsi qu’un centre de radiologie complet incluant une IRM, un scanner, une radiographie standard, une échographie et une mammographie. Akdital qui souligne que ces installations de pointe visent à optimiser les parcours des patients et à accélérer les processus de diagnostic et de prise en charge des malades.