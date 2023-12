Cérémonie des CAF Awards 2023. Le Maroc rafle la mise

Marrakech a abrité ce 11 décembre courant au Palais des Congrès la cérémonie annuelle de remise des prix de la Confédération africaine de football (CAF) pour la saison 2023. L’occasion de récompenser les performances exceptionnelles des joueurs, joueuses, entraîneurs, équipes et clubs africains. Et dans ce cadre, le football marocain a vraiment raflé la mise.

Dans le détail, Walid Regragui a remporté le prix de meilleur entraineur africain d’une équipe «Hommes» de l’année. L’Algérien Abdelhak Benchikha (Simba SC) et le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, étaient également en lice pour ce prix.

Aussi, la sélection marocaine de football a été sacrée meilleure équipe nationale africaine «Hommes » de l’année. Les Lions de l’Atlas, demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 au Qatar, étaient en concurrence pour ce prix avec les équipes nationales du Sénégal et de la Gambie.

Lire aussi | Botola Pro D1 inwi 11è journée : Les FAR rejoints en tête par le Raja [Vidéos]

«La performance de l’équipe nationale marocaine de football lors de la Coupe du monde-2022 au Qatar est une source de fierté pour les Marocains et tous les Africains», avait d’ailleurs souligné en ouverture de cette cérémonie Patrice Motsepe, Président de la Confédération africaine de football (CAF).

Par ailleurs, l’international marocain Yassine Bounou a été désigné meilleur gardien de but africain de l’année. Le portier du club saoudien d’Al Hilal, était en concurrence pour ce prix avec le Camerounais André Onana (Manchester United) et l’Egyptien Mohamed El Shenawy (Al Ahly).

Lire aussi | L’espagnol Synthesia Technology ferme sa filiale marocaine SM Polyuréthanes

Le football féminin a été également à l’honneur. Et dans ce cadre, les Marocaines Fatima Tagnaout et Nesryne El Chad ont été primées. Dans le détail, Fatima Tagnaout, qui évolue à l’AS FAR, a été sacrée meilleure joueuse africaine interclubs de l’année. Quant à sa compatriote Nesryne El Chad qui évolue également au sein de l’équipe nationale, mais aussi au LOSC à Lille, elle a remporté le prix de meilleure jeune joueuse africaine de l’année.

Enfin, le Nigérian Victor Osimhen (SSC Naples) a été sacré meilleur joueur africain de l’année. Le Marocain Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) et l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) étaient également en lice pour ce prix. Faut-il souligner que le Maroc a abrité pour la 2e année consécutive cet événement phare du ballon rond africain, après l’édition 2022 tenue au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora.