Développement de l’agriculture biologique. Maroc Bio renforce son rôle d’interlocuteur unique pour le secteur

La filière biologique marocaine dévoile sa note stratégique et fixe des objectifs ambitieux pour impulser une croissance significative.

Fini les regroupements informels qui pourraient affaiblir le mouvement des professionnels du bio ! Dans un contexte où il est primordial que Maroc Bio devienne l’interlocuteur unique de tous les acteurs officiels, l’interprofession s’engage à intensifier ses actions en faveur des professionnels et des producteurs intéressés par la conversion au bio, notamment en organisant des événements de sensibilisation, en facilitant l’octroi des subventions, en proposant des formations adaptées et en favorisant le réseautage entre les acteurs du secteur. C’est dans ce contexte que la filière biologique marocaine vient de dévoiler sa note stratégique, mettant en lumière les avancées et les objectifs majeurs de la politique agricole du Royaume. En fixant des objectifs ambitieux et en mobilisant l’ensemble des acteurs, Maroc Bio vise à impulser une croissance significative de la filière et à positionner le Maroc comme un acteur clé sur le marché bio. D’autant plus que lors du dernier conseil d’administration de l’interprofession Maroc Bio, qui s’est tenu le 1er décembre 2023, les responsables nationaux et régionaux ont manifesté leur volonté de mobiliser collectivement les professionnels de la filière biologique. La nécessité d’une vision commune et d’actions concertées a été soulignée, ainsi que l’importance d’événements régionaux et de plans de formations adaptés. Dans ce contexte, le contrat-programme 2023-2030 entre le gouvernement et Maroc Bio a été identifié comme le cadre général des plans d’action nationaux et régionaux, permettant de mobiliser les ressources administratives et financières de l’État.

Lire aussi | Les détenteurs de chèques sans provision amnistiés

Plusieurs décisions et avancées attendues ont été annoncées lors de cette réunion. Tout d’abord, le processus d’octroi des subventions aux producteurs pour la conversion a été amélioré. De plus, des textes sont en cours d’élaboration pour l’octroi d’une subvention à l’hectare des terres déjà certifiées bio. La résolution du problème du lien à la terre est également prévue, ce qui bénéficiera aux exploitants de fermes bio. Les questions relatives aux intrants, notamment les biofertilisants, sont en suspens et feront l’objet d’une attention particulière. En outre, des solutions sont recherchées pour faciliter l’importation de semences bio pour les producteurs. Enfin, la création d’un comité d’experts dans la gouvernance du centre de recherche CETABIO, placé sous l’égide de l’interprofession, est prévue afin de renforcer la coordination avec le conseil d’administration du GIP de l’INRA.

L’organisation très attendue du salon international SIMABIO à Casablanca en 2024

Ces objectifs seront atteints grâce à des évolutions quantitatives et qualitatives, en s’appuyant sur le succès du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) 2023. En 2024, le Maroc confirmera son rayonnement dans le secteur du bio avec l’organisation du salon international SIMABIO à Casablanca. Cet événement marquera une étape importante pour les opérateurs nationaux, le partenariat public-privé et l’attractivité de la filière bio du pays. Selon Maroc Bio, les déclarations d’intérêt des professionnels nationaux et étrangers pour participer à SIMABIO sont déjà nombreuses, témoignant de l’intérêt grandissant pour le marché bio marocain.

Lire aussi | Cérémonie des CAF Awards 2023. Le Maroc rafle la mise

La stratégie Maroc Bio s’articule autour de plusieurs axes majeurs. Tout d’abord, il est prévu de renforcer la gouvernance de la filière biologique en mettant en place une structure interprofessionnelle solide et représentative de l’ensemble des acteurs. Cette structure sera chargée de coordonner les actions, de faciliter les échanges et de promouvoir le développement du secteur. Ensuite, l’objectif est d’accompagner les agriculteurs dans leur conversion à l’agriculture biologique en leur fournissant un soutien technique et financier. Des programmes de formation adaptés seront mis en place pour permettre aux agriculteurs de maîtriser les techniques de production biologique et de gérer efficacement leur exploitation. Des incitations financières seront également prévues pour encourager la conversion.

Parallèlement, des mesures seront prises pour renforcer la recherche et l’innovation dans le domaine de l’agriculture biologique. Un centre de recherche dédié, le CETABIO, sera créé et bénéficiera d’un comité d’experts chargé de sa gouvernance. Cela permettra de développer de nouvelles techniques de production, d’améliorer la qualité des produits biologiques marocains et de favoriser l’adoption de pratiques durables. Enfin, la stratégie Maroc Bio vise à renforcer la promotion et la commercialisation des produits biologiques marocains, tant sur le marché intérieur qu’à l’export. Des actions de communication seront menées pour sensibiliser les consommateurs aux bienfaits des produits bio et pour promouvoir la marque « Maroc Bio » à l’échelle nationale et internationale. L’ambition affichée par Maroc Bio est de faire du Maroc un acteur majeur de l’agriculture biologique en Afrique et de contribuer à la transition vers des systèmes alimentaires durables. Avec ses conditions climatiques favorables, ses ressources naturelles abondantes et son savoir-faire agricole, le Maroc dispose de nombreux atouts pour développer une filière biologique dynamique et compétitive.

Vers une sensibilisation accrue aux avantages de l’agriculture biologique

L’un des principaux axes de développement de Maroc Bio est le lobbying envers le gouvernement, notamment le Ministère de l’Agriculture, pour défendre les intérêts des professionnels bio. En tant qu’interlocuteur privilégié de la filière, Maroc Bio s’engage à représenter de manière crédible les acteurs du secteur. Des campagnes de communication sont également prévues, avec l’utilisation des médias, la création d’un site web et une présence lors de salons agricoles renommés tels que le SIAM. L’objectif est de sensibiliser à la fois les consommateurs et les opérateurs aux avantages de l’agriculture biologique.

Lire aussi | Béni Mellal. Akdital inaugure un nouvel établissement hospitalier

Maroc Bio prévoit également d’explorer les marchés internationaux en participant à des événements majeurs tels que Fruit Logistica à Berlin, SANA à Bologne, Anuga à Cologne, Biofach à Nuremberg et SIAL à Paris. Des missions seront organisées pour permettre aux professionnels nationaux de rencontrer leurs homologues étrangers et d’établir des contacts avec des plateformes de distribution et des réseaux de vente importants. Des partenariats avec les directions et les offices locaux seront également encouragés pour mobiliser des ressources financières destinées à soutenir les projets dans les régions.

En ce qui concerne le développement de l’aval de la filière, Maroc Bio reconnaît l’importance de diversifier les débouchés pour les producteurs. L’objectif est de proposer une gamme variée de produits biologiques, tels que des produits alimentaires, cosmétiques et d’hygiène, afin de répondre aux attentes des consommateurs et de les encourager à devenir des « consom’acteurs ». La fédération aval FAMIBio jouera un rôle clé dans cette phase de développement, en élaborant des programmes d’action pour les unités de transformation, les plateformes de distribution et les réseaux de magasins. Des projets tels qu’une centrale de distribution aux normes internationales seront envisagés.