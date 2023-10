Filière biologique au Maroc. Le secteur en pleine expansion

L’interprofession Maroc Bio, représentant officiel de la filière biologique au Maroc et interlocuteur privilégié du gouvernement marocain, connaît une croissance significative et s’engage activement dans le développement durable. Dans un contexte où la demande de produits biologiques ne cesse d’augmenter à l’échelle mondiale, l’interprofession Maroc Bio se positionne comme un acteur clé dans la promotion, la production, la transformation et la commercialisation des produits biologiques au Maroc.

La filière biologique au Maroc est en plein essor, avec l’interprofession Maroc Bio en première ligne. Entre croissance significative, objectif ambitieux et défis à relever, découvrez comment le secteur se développe et contribue au bien-être des consommateurs et de l’environnement.

« Pour accompagner le pays dans son développement et contribuer à répondre à ses besoins pressants, l’interprofession Maroc Bio est en train de mettre en place le programme Douar Bio – Oasis Bio en partenariat avec le certificateur CCPB (certification de groupe avec un système de contrôle interne) et Ecocert, pour la région du Haouz et ailleurs », nous dit Slim Kabbaj, président de l’Interprofession Maroc Bio. « Ce projet vise à soutenir la petite agriculture inclusive et innovante, ainsi que la restauration dans les zones rurales et de montagne, en mettant l’accent sur la région du Haouz et d’autres régions du pays », ajoute-t-il.

Pour financer ce projet ambitieux, des recherches de financement tant au niveau national qu’international ont été lancées, notamment auprès de la Commission Européenne. « Les recherches d’investissements étrangers et de soutien des coopérations étrangères se renforcent également pour des projets à valeur ajoutée et intégrés, de l’amont à l’aval de la filière. Dans cette dynamique, les outils de communication se diversifient pour répondre à tous les choix : Site web : www.marocbio.info ; Lien Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61551517235175 ; Lien Instagram : instagram.com/marocbio.info ; Lien Linkedin : https://www.linkedin.com/company/98875116. Ainsi, les opérateurs de la filière sont aujourd’hui très optimistes sur le devenir de la filière marocaine et sur la mobilisation des opérateurs dans les régions, pour l’intérêt de la consommation de produits sains et respectueux de l’environnement », fait valoir Kabbaj.

100.000 hectares de terres dédiées à l’agriculture biologique à l’échelle nationale

Lors d’une réunion récente présidée par le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et en présence des dirigeants de Maroc Bio, le contrat-programme 2023-2030 a été rappelé. Ce contrat, signé par le gouvernement marocain et les professionnels du secteur, prévoit un investissement de 1,5 milliard de DH pour atteindre l’objectif ambitieux de 100.000 hectares de terres dédiées à l’agriculture biologique à l’échelle nationale. Les discussions ont également mis en lumière les défis liés aux processus d’octroi de subventions sur le terrain, à la révision et à la modernisation des textes réglementaires, ainsi qu’à la multiplication des unités de transformation et de valorisation.

Parallèlement, Maroc Bio intensifie ses efforts de sensibilisation des consommateurs aux avantages des produits biologiques pour la santé et l’environnement. Cela passe notamment par la promotion des magasins spécialisés et des grandes surfaces qui proposent des produits biologiques. De plus, des opportunités d’exportation vers les marchés internationaux sont envisagées, permettant ainsi aux opérateurs du secteur de saisir de nouvelles perspectives de croissance.

Dans le cadre du plan national « Génération Green », Maroc Bio a organisé des conférences de sensibilisation et de promotion des produits biologiques dans différentes régions du pays, telles que Souss-Massa et Draa-Tafilalet. Ces événements ont permis de renforcer le partenariat public-privé au niveau régional, de mobiliser les opérateurs, les chercheurs et les formateurs, et d’échanger avec les consommateurs actuels et potentiels. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de structurer les associations régionales conformément à la convention 2023 signée avec le Ministère de l’Agriculture.

Les points de vente spécialisés et hybrides se multiplient, idem pour les actions de promotion

En parallèle, des initiatives visant à soutenir les points de vente spécialisés et hybrides se multiplient. L’ouverture récente du nouveau Grand Marché Bio Green Village à Casablanca en est un exemple concret, permettant de valoriser la production marocaine et les opérateurs bio du pays. « Le réseau Green Village a également ouvert son troisième magasin en Espagne, tandis que d’autres magasins, tels que Simply Bio et Sekem, contribuent à la dynamisation du marché national. Les grandes surfaces, telles que Carrefour Label Vie, Marjane et Les Domaines, renforcent également leur offre de produits biologiques dans plusieurs centres urbains », fait valoir Slim Kabbaj.

Pour 2023-2024, deux événements majeurs sont prévus : les trophées Maroc Bio, qui récompenseront les meilleures gammes de produits bio nationaux, et le salon international Bio Maroc, le rendez-vous biannuel incontournable de la filière biologique au Maroc. Parallèlement, les actions de promotion vers les marchés étrangers se multiplient : Salon Sana à Bologne, salon Fruit Attraction à Madrid, Salon Anuga à Cologne, rencontres B2B à Munich (en Bavière), etc., et bien sûr le salon international incontournable Biofach, prévue en février 2024. Autant d’actions impliquant les entreprises et les coopératives structurées. « Des partenariats avec des commerciaux installés à l’étranger, qui peuvent représenter adéquatement le bio marocain, sont en train d’être concrétisés, en particulier en Europe et au Canada », annonce le président de l’Interprofession Maroc Bio.

Les défis de la certification des produits, du changement climatique, de la traçabilité

Malgré cette croissance positive, le secteur de la filière biologique au Maroc est confronté à plusieurs défis. L’un des principaux défis concerne la certification et le contrôle de la conformité des produits biologiques. Il est essentiel de garantir l’intégrité et la traçabilité des produits afin de préserver la confiance des consommateurs. À cet égard, des efforts sont déployés pour renforcer les capacités des organismes de certification locaux et pour harmoniser les normes et les procédures avec les standards internationaux.

Un autre défi majeur est celui de l’adaptation au changement climatique. Les variations climatiques peuvent avoir un impact significatif sur la production agricole et la disponibilité des ressources en eau. Il est donc primordial de développer des pratiques agricoles durables, de promouvoir l’agroécologie et de mettre en place des systèmes d’irrigation efficaces pour minimiser l’empreinte environnementale de la filière biologique.