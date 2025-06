Les artisans marocains bénéficient de programmes d’appui à la compétitivité

La deuxième édition des programmes d’appui à la compétitivité des artisans au titre de 2025 a démarré, vendredi à Rabat, avec l’objectif de valoriser les métiers d’artisanat et de renforcer les capacités des professionnels, tout en assurant une promotion durable du patrimoine national.

Ces programmes comportent une gamme de services fournis par la Maison de l’Artisan, en collaboration avec nombre de partenaires nationaux et internationaux, en réponse aux besoins en innovation, structuration et commercialisation des artisans. Le tout à la lumière des nouveaux de la concurrence et des évolutions des modes de commercialisation et de consommation.

A cette occasion, le secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, indique qu’il s’agit du « Programme d’excellence » qui cible les filières « Tapis » et « Poterie et Céramique », et vise à structurer les unités de production en les accompagnant sur tous les maillons de la chaine de valeur. Il cite aussi le « Programme d’accompagnement à l’export » destiné à accompagner les opérateurs du secteur pour accéder aux marchés internationaux.

Lire aussi | L’artisanat marocain se porte bien à l’export grâce aux vêtements traditionnels

Dans une déclaration à la presse, il note que cette édition comprend également le « Programme d’accompagnement des agrégateurs », qui ambitionne de renforcer les capacités d’agrégation et améliorer la production et la commercialisation des produits de l’artisanat.

M. Essaadi souligne que les bénéficiaires ont droit à des ateliers techniques et des formations pratiques (marketing et digitalisation), afin d’améliorer leurs compétences techniques et entrepreneuriales, tout en préservant l’originalité le savoir-faire artisanal.

Dans une déclaration similaire, le directeur général de la Maison de l’Artisan, Tarik Sadik, précise que 55 unités de production sont accompagnées au titre du Programme d’excellence et 40 artisans sélectionnés bénéficient du Programme d’accompagnement des exportateurs.

Lire aussi | Zellige, tanneries, métiers… La région de Fès-Meknès met le paquet sur l’artisanat

S’agissant du Programme d’accompagnement des agrégateurs, 84 unités font l’objet d’un processus de diagnostic, qui aboutira à la sélection de 20 artisans disposant des capacités d’intégrer des projets destinés à regrouper les activités de production.

Les programmes d’appui à la compétitivité sont conduits en partenariat avec des institutions nationales et internationales prestigieuses, comme l’UM6P, l’Académie des arts traditionnels, l’Agence de développement du digital, le Centre technique du textile et de l’habillement, le « FAENZA ART CERAMIC CENTER » et l’institution « LABEL STEP ».