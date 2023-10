Immorente Invest finalise l’acquisition d’une usine située à Tanger

Immorente Invest, foncière dédiée à l’immobilier professionnel locatif cotée à la Bourse de Casablanca, a annoncé la finalisation de l’acquisition d’une usine située à Tanger et louée à SFC Solutions Morocco pour un investissement de près de 110 millions de dirhams (MDH).



« Immorente Invest poursuit son programme d’investissement et de diversification de son portefeuille en réalisant l’acquisition d’une usine détenue et opérée par SFC Solutions Morocco, équipementier automobile parmi les leaders mondiaux. L’actif d’une superficie de 12.000 m² sur un terrain de 2 Ha, est situé dans la zone d’accélération industrielle de Tanger Automotive City », indique Immorente Invest dans un communiqué, publié sur le site web de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

