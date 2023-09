Accord Codeshare. Royal Air Maroc et Air Sénégal s’associent pour faciliter vos voyages

Royal Air Maroc (RAM) et Air Sénégal S.A. concluent un partenariat stratégique pour stimuler les échanges économiques et renforcer leur position sur le marché aérien. Le partenariat entre les deux compagnies vise à consolider leur coopération à long terme et à stimuler les échanges économiques, sociaux et culturels entre le Sénégal et le Maroc. Pour ce faire, la signature du Mémorandum d’Entente (MoU) entre Hamid Addou, président directeur général de Royal Air Maroc, et Alioune Badara Fall, Directeur Général d’Air Sénégal, s’est déroulée le 27 septembre 2023 au siège de la RAM à Casablanca.

Air Sénégal et la Royal Air Maroc unissent leurs forces pour renforcer leur présence sur le marché aérien et favoriser les échanges économiques entre le Sénégal et le Maroc. Grâce à un partenariat stratégique, ces compagnies offriront aux passagers de nouvelles opportunités de voyage et une connectivité accrue entre les deux pays.

Ce partenariat s’inscrit dans la lignée des excellentes relations entre les deux pays et vise à renforcer les synergies entre les deux compagnies aériennes, ainsi qu’à offrir de nouvelles possibilités aux passagers en termes de connexions et de diversification des choix d’horaires et de jours de service.

L’accord prévoit notamment la mise en place d’un accord « Codeshare » permettant aux passagers d’acheter leurs billets auprès du réseau de vente de l’une ou l’autre des deux compagnies et de voyager indifféremment sur les vols de Royal Air Maroc et d’Air Sénégal.

Autrement dit, si une personne veut voyager avec Air Sénégal, elle peut acheter son billet auprès de leur réseau de vente. Mais grâce à cet accord, elle peut aussi voyager sur les vols de la Royal Air Maroc en utilisant le même billet. C’est un peu comme si les deux compagnies devenaient partenaires et lui permettaient de voyager plus facilement entre le Sénégal et le Maroc. Ce qui en soit est une bonne nouvelle pour les voyageurs, car cela leur offre plus de choix et de flexibilité. Ils peuvent choisir la compagnie qui leur convient le mieux en fonction de leurs préférences ou de leurs besoins. Cela peut également faciliter les connexions entre les deux pays, car les passagers auront plus d’options pour les horaires et les jours de voyage. Cette coopération commerciale renforcée favorisera la croissance des deux compagnies et améliorera l’expérience des passagers.

Améliorer l’expérience passager

En plus du « Codeshare », d’autres domaines de coopération seront explorés, tels que la maintenance et l’affrètement d’avions, ainsi que le handling. Les deux compagnies pourront également bénéficier de synergies en matière de capital humain, de formation technique et managériale, et d’organisation. La mutualisation des actions dans les domaines de la communication et de la digitalisation des services est également envisagée.

Ce partenariat stratégique entre Air Sénégal et la Royal Air Maroc reflète la volonté des plus hautes autorités des deux pays de développer les échanges aériens et de renforcer leur coopération économique. Il s’inscrit dans une dynamique Sud-Sud et démontre l’engagement des deux compagnies à respecter les normes internationales pour le bénéfice commun de leurs futurs passagers.

Reste à assurer le déploiement commercial et technique de ce partenariat

Les équipes pluridisciplinaires des deux compagnies travailleront conjointement pour assurer le déploiement commercial et technique de ce partenariat dans les délais convenus, tout en garantissant sa réussite. Ce partenariat stratégique entre Air Sénégal et la Royal Air Maroc contribuera sans aucun doute à dynamiser les échanges économiques entre le Sénégal et le Maroc, tout en renforçant leur position sur le marché aérien. Il ouvre de nouvelles perspectives de développement pour les deux compagnies et favorise la connectivité entre les deux pays, en créant des opportunités pour les voyageurs d’affaires, les touristes et les expatriés.

L’avenir s’annonce prometteur pour Air Sénégal et la Royal Air Maroc, qui, grâce à ce partenariat stratégique, sont bien positionnées pour répondre aux exigences du marché aérien en constante évolution et offrir des services de qualité à leurs passagers.