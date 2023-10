Foot-Afrique. Le Wydad passe les FAR trépassent

Les Militaires dominaient, mais ce sont les Sahéliens qui ont gagné. Les données de possession de balle le montrent. L’Etoile a su absorber la vitalité offensive de l’équipe rbatie. Celle-ci était plus entreprenante menant plus de campagnes offensives sans pouvoir concrétiser faute de précision, mais aussi à cause de l’opacité de la défense tunisienne, composée de dix joueurs.

Le club militaire, qui a été contraint de recevoir son adversaire au stade de la ville ocre, celui du Prince Moulay Abdellah étant en reconstruction, a évolué la majeure partie de cette rencontre à dix, après l’expulsion en première période de Zouhayr Marour (18è). Malgré leur supériorité en termes de possession de balle, leur se sont imposés grâce à des buts de Ghofran Nouali (20è) et Raki Aouani (64è), alors que Amine Zouhzouh a inscrit l’unique but de l’AS FAR, d’un coup franc magistralement exécuté (90è+4). Lors du match aller, l’ES Sahel l’avait emporté 1 but à 0.

Déception à Marrakech, ambiance festive à Casablanca. le Wydad s’est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique de football, après sa large victoire à domicile face au club guinéen du Hafia FC par 3 buts à 0, samedi soir au complexe sportif Mohammed V, en match retour du 2è tour préliminaire.

Les Casablancais l’ont emporté grâce à des buts marqués par Yahya Attiyat-Allah (8è), Hamdou El Houni (24è) et Ayoub El Amloud (57è). Le joueur du Hafia FC, Alhassane camara, a écopé d’un carton rouge à la 75è minute. Lors du match aller, les deux clubs avaient fait match nul, 1 but partout.