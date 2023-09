Dislog bénéficie d’un financement de la BERD pour renforcer sa présence dans les génériques

La BERD et l’UE unissent leurs forces pour soutenir la transition écologique et promouvoir l’égalité des sexes dans le secteur pharmaceutique du Maroc. Un prêt de 380 millions de dirhams (MDH) est accordé à Dislog, permettant l’acquisition d’un fabricant de médicaments génériques et la construction d’un bâtiment industriel écologique équipé de panneaux solaires. Une initiative qui renforce le secteur privé marocain et contribue à une économie durable.

Le prêt restant de 10 millions d’euros financera la construction d’un nouvel immeuble industriel certifié écologique et d’une plateforme logistique, ainsi que l’installation de panneaux photovoltaïques (PV). Les nouveaux panneaux PV devraient générer de l’énergie pour alimenter le bâtiment et contribuer à la réduction des émissions de CO2. Cette tranche sera soutenue par une garantie de l’Union européenne (UE) via son Fonds européen pour le développement durable (EFSD), conformément à l’objectif du partenariat vert entre l’UE et le Maroc.

Capturer une valeur ajoutée plus élevée

Cet investissement permettra à Dislog de se développer dans l’industrie pharmaceutique et de capturer une valeur ajoutée plus élevée dans les chaînes d’approvisionnement au Maroc. L’acquisition de Steripharma viendra compléter les compétences déjà établies de Dislog en matière de distribution auprès d’un vaste réseau de petits points de vente, et contribuera à accroître les bénéfices de ses canaux de distribution et de ses chaînes logistiques existantes. Ce prêt sera accompagné d’un projet d’assistance technique financé par l’UE via le programme EFSD, visant à améliorer les politiques en matière de ressources humaines de Dislog en mettant en œuvre un plan d’action et de diagnostic dédié à l’égalité des sexes.

Le projet aidera Dislog à promouvoir l’égalité des sexes et la progression professionnelle des femmes, ainsi que les politiques liées à la garde d’enfants et à la prévention de la violence et du harcèlement fondées sur le genre. Dislog recevra également une subvention du programme FINTECC, qui aide les entreprises des économies participantes de la BERD à mettre en œuvre des technologies climatiques innovantes. Ce programme s’inscrit dans l’approche de transition vers une économie verte de la BERD et est soutenu par le Fonds pour l’environnement mondial et l’Union européenne.

Des avantages économiques et environnementaux à la pelle

Cette initiative de la BERD et de l’UE en soutenant la transition écologique du secteur pharmaceutique au Maroc présente plusieurs avantages économiques et environnementaux. Tout d’abord, le prêt accordé à Dislog permettra à l’entreprise d’étendre ses activités dans le secteur pharmaceutique, ce qui lui permettra de capturer une plus grande valeur ajoutée dans les chaînes d’approvisionnement du pays. L’acquisition de Steripharma, un fabricant local de médicaments génériques abordables, renforcera la compétence de Dislog dans la distribution et augmentera les bénéfices de l’entreprise.

De plus, la construction d’un nouvel immeuble industriel certifié écologique et l’installation de panneaux solaires contribueront à réduire les émissions de CO2. Cela s’inscrit dans l’objectif de transition vers une économie verte du Maroc et de l’UE, et démontre l’engagement en faveur du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Le soutien financier de l’UE à travers le programme EFSD et la garantie accordée à la tranche de prêt pour la construction écologique témoignent de l’importance accordée à la coopération entre l’UE et le Maroc dans la promotion de projets durables et de la transition vers une économie verte.

Par ailleurs, en mettant en place des politiques et des actions en faveur de l’égalité des sexes, de la progression professionnelle des femmes et de la prévention de la violence et du harcèlement fondés sur le genre, l’entreprise contribue à créer un environnement de travail inclusif et équitable. Cette initiative de la BERD et de l’UE montre l’importance croissante accordée à la durabilité environnementale et à l’égalité des sexes dans le secteur privé. Elle souligne également le rôle clé des institutions financières internationales et des partenariats public-privé dans la promotion du développement économique durable et inclusif.