CNSS : les détails du programme de régularisation des arriérés

La CNSS vient de détailler son nouveau programme de remise sur les astreintes et pénalités de retard de paiement des cotisations CNSS au profit des entreprises, qu’elle a mis en place après sa sa validation par le Conseil d’Administration tenu vendredi dernier.

Sur la base d’une recommandation du comité de Gestion et d’Etudes datée du 2à septembre 2023, le Conseil d’administration, tenu vendredi dernier à Casablanca sous la présidence de Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances, a validé la décision de la mise en place de ce programme qui vise à encourager les entreprises à régulariser leur situation vis-à-vis de la caisse nationale de sécurité sociale et payer leurs arriérés.