Stimulation de l’entrepreneuriat. Quand la BAD et la BERD font équipe, les TPME ont tout à gagner

Bonne nouvelle pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) du Maroc, de la Tunisie et de l’Égypte ! La Banque africaine de développement (BAD) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) lancent un groupe de travail conjoint visant à les soutenir. Cette initiative stratégique a pour but d’encourager l’entrepreneuriat, stimuler la création d’emplois et promouvoir la croissance économique dans la région.

La Banque africaine de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement viennent de lancer une collaboration visant à renforcer le soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises dans trois pays d’Afrique du Nord. Objectif : stimuler l’entrepreneuriat, favoriser la création d’emplois et promouvoir la croissance économique dans la région, avec un accent particulier sur les startups. Détails.

La création de cette « Task Force » conjointe découle d’un accord de partenariat signé par la BAD et la BERD en mai 2021, qui a pour objectif de favoriser une croissance durable du secteur privé en Afrique. Dans cet accord, les deux institutions se sont engagées à catalyser de nouvelles sources de financement afin de combler le déficit annuel de 2,5 billions de dollars nécessaire au développement du continent. La Task Force aura pour mission d’identifier et de mettre en œuvre conjointement des initiatives novatrices et opérationnelles pour relever les défis auxquels sont confrontées les TPME dans les trois pays ciblés.

Ces initiatives comprendront des solutions visant à informer et à cofinancer des opérations favorisant la capacité d’exportation et le potentiel de croissance des TPME. Un accent particulier sera mis sur le soutien aux startups, aux entreprises dirigées par des femmes et des jeunes, ainsi qu’aux opérations liées aux chaînes de valeur régionales et locales.

Première activité conjointe : soutenir une cohorte spéciale de « Souk At-Tanmia »

La première activité conjointe de la Task Force consistera à soutenir une cohorte spéciale de « Souk At-Tanmia » dans le cadre du programme « Star Venture » de la BERD. Cette initiative vise à identifier les jeunes pousses à fort potentiel et à mobiliser une expertise mondiale pour les aider à passer à l’échelle supérieure. Il convient de rappeler que la BERD a récemment lancé la deuxième cohorte de son programme « Star Venture », qui soutient le développement de huit startups marocaines. L’initiative conjointe entre la BAD et la BERD représente une étape importante pour renforcer le soutien aux TPME dans la région de l’Afrique du Nord.

En encourageant l’entrepreneuriat et en stimulant la croissance économique, cette collaboration contribuera à créer un environnement propice à l’innovation, à la création d’emplois et au développement durable. De plus, en soutenant les startups, les entreprises dirigées par des femmes et des jeunes, ainsi que les opérations liées aux chaînes de valeur régionales et locales, cette initiative favorisera une croissance économique inclusive et équilibrée.

Il est essentiel de souligner que cette collaboration entre la BAD et la BERD s’inscrit dans un contexte plus large de promotion du secteur privé en Afrique. Il faut dire que ces deux institutions sont assez bien positionnées pour relever les défis auxquels sont confrontées les TPME et pour catalyser un changement positif dans la région.