Composants pour batteries de véhicules électriques. LG Chem et Huayou annoncent l’installation de deux usines au Maroc

LG Chem, entreprise sud-coréenne, et le groupe chinois Huayou annoncent un partenariat pour l’installation de deux usines au Maroc, visant à produire des composants essentiels pour les batteries de véhicules électriques. Des investissements qui renforcent l’essor de l’industrie des batteries et positionnent le Maroc comme un acteur clé dans ce secteur en pleine croissance.

Après l’annonce, il y a quelques jours, du deal entre la société CNGR Advanced Material Co, entreprise chinoise de fabrication de composants de batteries, et le groupe marocain Al Mada, pour la construction d’une usine de matériaux de batteries au lithium-ion, un autre projet d’investissement vient d’être rendu public. Cela concerne, cette fois-ci, la collaboration entre LG Chem et Huayou pour l’installation de deux usines au Maroc. Annonce qui marque une étape significative dans le développement de l’industrie des batteries pour véhicules électriques au Maroc.