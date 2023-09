France-une presse en flagrant délire. Arrêtez de ramener votre fraise et lâchez-nous la grappe !

Pas un jour ne passe sans un article sur le Maroc, son Roi !

Voilà qui occupe bien la presse française, à croire qu’elle manque cruellement de contenu. Mais bien évidemment que oui ; elle n’a que Macron. Saturée de son Macron qui ne raconte ni inspire plus rien !

Essoufflée comme lui, lui considéré déjà parti, il lui faut bien un sujet qui à la fois légitimerait son ‘’métier’’ et passionnerait ces petits microcosmes et leurs amis extérieurs, par ailleurs meilleurs ennemis du Royaume.

Alors, le Royaume ne leur prêtant aucun intérêt, mais ne leur ayant aucunement fermé les portes de ce Royaume, les voilà à lui tailler des croupières là où la terre entière s’accorde à la fois sur une terrible tragédie et une formidable leçon de vie.

L’esprit étant donc de nuire, voilà que cette presse reprend là où elle s’était arrêtée avant le séisme, reprenant ici du pegasus, là de la tyrannie sécuritaire, ailleurs un roi qui n’est pas toujours là, ou là des Marocains soumis et muselés, ailleurs nulle liberté de la presse ni d’expression…

Ramenant sans cesse leur fraise, ils se font les chantres d’une morale et d’un ordre que leur dicte cette persistance d’une vision aussi inepte que désuète, exprimant des réminiscences d’un passé peu glorieux et voyant du rationnel là où tout n’est pour nous que rupture mémorielle et exigences de circonstances.

Ramenant leur fraise, ces sachants donneurs de leçons, se dévoilant dans de puissantes offenses dénuées de tout bons sens, en totale contradiction avec les fondamentaux et codes d’une presse éthique et nullement dogmatique, ces bien-pensants persistent à ignorer que nous avons, nous, toujours nos valeurs ancestrales, familiales et royales qui nous ont faites et nous ferons, demeurant en boussole qui nous guide sagement dans un monde en mutation, ne négociant justement jamais nos valeurs mais nous adaptant avec brio là où eux ne font que tomber de haut !

Aussi forts que seront leurs abois et aussi longue que sera leur caravane, elle passera.

Déclinant abyssalement et donnant leurs têtes à couper par cette guillotine aussi invisible qu’insidieuse qu’est le temps, très vite on les oubliera.

Rien ne nous hérisse ni n’attise de haine en nous. Nous aimons les gens et notre hospitalité exemplaire ne changera pas. Nous sommes attachés à notre Monarchie, à notre modèle sociétal et familial, et cette anarchie qu’ils veulent par tout moyen provoquer n’aura pour résultat que de démontrer tout ce qu’ils ont perdu en valeurs et en hauteur, tout ce que plus que jamais ils nous envieront, tout ce que plus que jamais l’histoire retiendra comme la pire période de cette belle nation française. Ce pays dont les grands auteurs, dont la littérature nous aura donné à lire et réfléchir, nous aura entre autres laissé cette si belle citation de Rabelais : « sciences sans conscience n’est que ruine de l’âme » !

Alors ruinez votre âme, votre vie, votre pays, et je ne sais quoi d’autre pardi, mais arrêtez de ramener votre fraise et lâchez-nous la grappe !

Allez plutôt vendanger vos grappes, vous éviterez au moins au pays des droits de l’Homme cette honte de la traite humaine, cette honte de profiter de la précarité des autres, que certains de vos médias dénoncent, et pas plus tard que ce jeudi 21 septembre 2023 !