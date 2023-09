Alfa Romeo. Les Giulia et Stelvio restylés désormais disponibles au Maroc

Ce sont deux modèles dans la gamme Alfa Romeo qui connaissent depuis leurs lancements respectifs un grand succès auprès des aficionados de la marque, d’abord la Giulia dont la silhouette demeure une réussite totale, suivi du Stelvio qui s’est taillé une solide réputation dans son segment. Il a suffi de leur donner un petit coup de jeune pour leur permettre de se retrouver sous les feux de l’actualité et aussi de s’aligner, tant sur le plan esthétique que technologique, sur la chartre stylistique de la marque étrennée depuis par le Tonale. Dans le détail, et pour ces deux modèles, la face avant hérite d’une petite mise à jour, comme en attestent la calandre, les grilles inférieures des deux principaux collecteurs d’air et de nouveaux feux de jour, avec une disposition 3+3 comme sur la Tonale.

Ils intègrent des «Full-LED» à matrice adaptative, censés ne pas éblouir les véhicules circulant en sens inverse. Ajoutez-y le dispositif «Welcome and Goodbye», une fonction à même de fournir un petit spectacle lumineux qui s’active chaque fois que le conducteur ouvre ou verrouille son véhicule. Par ailleurs, la Giulia dispose de feux arrière en verre avec finition transparente, tandis que ceux du Stelvio sont en verre fumé avec une finition noire et brillante. À noter que les clignotants sur les deux modèles sont désormais à défilement dynamique.

L’habitacle des deux modèles n’a pas été oublié. En effet, la mise à jour la plus significative se situe au niveau du tableau de bord, qui intègre le nouvel écran TFT de 12 pouces, entièrement numérique. L’instrumentation peut être configurée selon trois modes : Evolved (vue standard), Relax (qui donne les informations essentielles) et Heritage (inspiré des modèles emblématiques de la marque dans le courant années 60 et 70). Pour ce qui est de la connectivité, les deux modèles adoptent également des éléments empruntés au Tonale, dont les services «Alfa Connect» ou les mises à jour «over-the-air», ainsi que le certificat NFT, c’est-à-dire un carnet d’entretien numérique et infalsifiable qui permettra de bien déterminer la valeur résiduelle du véhicule.

S’agissant des finitions disponibles, les Giulia et Stelvio facelift conservent les mêmes dénominations adoptées sur le Tonale, à savoir «Sprint» (entrée de gamme) et «Veloce», une finition plus huppée. À noter qu’une série spéciale baptisée «Competizione, basée sur la finition Veloce, est également disponible. Elle intègre notamment une couleur de carrosserie mate exclusive, associée à des étriers de frein rouge, des vitres teintées un système audio Harman/Kardon ainsi qu’un tableau de bord et des sièges revêtus de cuir noir fin avec surpiqûres rouges.

Sous le capot, deux motorisations diesel au choix viennent animer les Giulia et Stelvio, l’un délivrant 160 chevaux et l’autre, d’une puissance de 210 chevaux, qui s’adresse principalement aux versions à transmission intégrale. Côté tarifs, la Giulia est disponible à partir de 465 000 DH alors que le Stelvio lui, démarre à 470 000 DH.