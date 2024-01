Valorisation des déchets organiques. Suez décroche deux nouveaux contrats chez Azura Group

Azura Group et Suez annoncent la mise en place de deux plates-formes de compostage au Maroc, dans le cadre de leur partenariat visant à gérer les déchets organiques issus des activités d’Azura. Ces plateformes permettront de produire annuellement 42.000 tonnes de compost et 43.000 tonnes de combustible dérivé de déchets, contribuant ainsi à l’économie circulaire et à la réduction de l’empreinte carbone.

Comme le dit si bien le proverbe, « les petits ruisseaux font les grandes rivières », et c’est exactement ce que démontre la collaboration entre Azura Group et Suez. En effet, le groupe Azura, acteur majeur dans les domaines des fruits, des légumes et de l’aquaculture, renforce son partenariat avec Suez, leader des solutions de gestion circulaire des déchets. Objectif : exploiter deux plates-formes de compostage dédiées aux déchets organiques provenant des activités d’Azura, dans les régions d’Agadir et de Dakhla. Cette initiative est le fruit d’un partenariat solide entre les deux entreprises, qui a débuté en 2020 avec un contrat de gestion et de recirculation des déchets issus des activités d’Azura.

A la clé, ce sont deux contrats, d’une durée de six ans chacun, que décroche Suez. Ces contrats prévoient la mise en place de deux plates-formes pour transformer les déchets organiques en compost. Avec une capacité globale de 116.000 tonnes de déchets organiques par an, ces plates-formes produiront annuellement 42.000 tonnes de compost et 43.000 tonnes de combustible dérivé de déchets (RDF) semi-finis. Cette solution vise à relever les défis de l’économie circulaire et de la préservation des ressources auxquels le groupe Azura et Suez ont montré un fort engagement.

Une alternative précieuse dans le contexte du stress hydrique

Dans le contexte du stress hydrique, le compost en tant qu’amendement organique représente une alternative précieuse pour augmenter la rétention d’eau et améliorer la qualité des sols. Il répond également aux défis climatiques en réintégrant le carbone dans le sol. De plus, le compost produit sera vendu par un partenaire local à des producteurs agricoles de la région, créant ainsi de la valeur pour l’économie locale.

« La durabilité et la responsabilité sont au cœur de toutes les activités du groupe Azura. Ce nouveau partenariat avec Suez démontre une fois de plus notre engagement fort en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui a été notamment officialisé par la signature d’un accord avec l’initiative basée sur les sciences (SBTI). En effet, grâce à la mise en place d’unités de compostage pour nos déchets organiques, nous réduirons notre empreinte carbone d’environ 16.000 tonnes d’équivalent CO2 chaque année », fait valoir Hicham Harakat, directeur général du groupe Azura.

Benjamin Vauthier, directeur général de Suez Maroc, emboîte le pas de son partenaire. « Ce contrat marque une nouvelle étape dans la relation avec Azura. Il témoigne de la capacité des équipes de Suez à offrir en permanence à leurs clients des solutions résilientes, innovantes, différenciantes et à forte valeur ajoutée pour atténuer l’impact environnemental de leurs activités. Le savoir-faire de nos équipes locales, au service d’Azura et d’autres entreprises marocaines, contribue également à la croissance économique locale », souligne Benjamin Vauthier.

Cette collaboration entre Azura Group et Suez pour le recyclage des déchets organiques dans le Sud du Maroc démontre l’engagement des deux entreprises en faveur de l’économie circulaire, de la préservation des ressources et de la réduction de leur empreinte carbone. En transformant les déchets organiques en compost et en RDF, ces plates-formes de compostage contribueront à la préservation de l’eau, à l’amélioration de la qualité des sols et à la création de valeur économique locale. Il s’agit d’un exemple concret de la façon dont les entreprises peuvent adopter des pratiques durables pour relever les défis environnementaux et contribuer au développement économique régional.