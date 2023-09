Nouveauté. Jeep dévoile la version 2024 du Wrangler

L’habitacle n’est pas oublié avec l’apparition de nouveaux sièges avant à réglages électriques 12 voies, d’airbags rideaux, d’un nouvel écran multimédia de 12,3 pouces associé au nouveau système Uconnect 5 avec connexion sans fil à Apple CarPlay et Android Auto. Techniquement, un nouvel essieu vient supporter l’engin; de quoi ravir les amateurs de franchissement ; ajoutez-y de nouvelles aides à la conduite pour renforcer la sécurité active et passive de l’engin. Faut-il souligner que depuis son introduction, Jeep a vendu cinq millions de Wrangler dans le monde, établissant à nouvelle génération de nouveaux standards en matière de franchissement, son terrain de prédilection.

«Le nouveau Jeep Wrangler 2024 renforce son rôle d’icône de la gamme Jeep en combinant ses légendaires capacités avec plus de technologie, de confort et de sécurité. Il s’agit d’une combinaison renforcée par la liberté de notre technologie 4xe hybride rechargeable», a déclaré pour l’occasion Eric Laforge, responsable de la marque Jeep en Europe. Eh oui, l’engin est également devenu un apôtre de la mobilité propre. Le nouveau Wrangler 4xe 2024 s’inscrit dans l’objectif de la marque Jeep de figurer parmi la plus écoresponsable de la planète. Il est d’ailleurs associé à la motorisation 4xe hybride rechargeable. En Europe, l’engin sera disponible en versions Sahara et Rubicon. Les premiers véhicules arriveront chez les concessionnaires au premier semestre de l’année prochaine. Jouissant dans le Royaume d’une très belle notoriété, l’arrivée du nouveau Jeep Wrangler est d’ores et déjà programmée en 2024.