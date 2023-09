Cabinet d’avocat d’affaires. LPA-CGR Avocats renforce son offre juridique et fiscale

LPA-CGR Avocats, cabinet international de renom, confirme sa volonté de renforcer ses expertises dédiées au continent africain en étoffant son effectif, notamment avec l’arrivée de Lazhar Sahbani en qualité d’associé. Ce renforcement contribue non seulement à compléter l’offre du cabinet et à créer des synergies avec les autres équipes, mais aussi à ancrer davantage la pratique locale du cabinet. Lazhar Sahbani exprime sa satisfaction quant à cette nouvelle collaboration : « Je suis très heureux de rejoindre LPA-CGR Avocats pour accompagner le développement du cabinet au Maghreb et au Moyen-Orient. Outre le fait de compléter l’offre juridique et fiscale du cabinet, nous avons identifié de nombreuses synergies avec les autres équipes.

Lire aussi | Gestion de l’eau : le Maroc passe à la vitesse supérieure !

Les ancrages locaux forts du cabinet depuis de nombreuses années et la connaissance pointue des enjeux des clients m’ont séduit ». En tant qu’avocat basé à Paris, Sahbani apporte une expertise solide dans les domaines fiscal et juridique des opérations d’investissement. Il est particulièrement spécialisé dans la fiscalité internationale, la structuration fiscale et le contentieux fiscal. Son champ d’intervention s’étend principalement à la zone Maghreb, et il travaillera en collaboration avec le bureau de Dubaï pour renforcer l’axe stratégique Moyen-Orient – Afrique du Nord (MENA). Capitalisant sur une présence de plus de 15 ans sur le continent africain avec des bureaux au Maroc, en Algérie et au Cameroun, l’on peut affirmer sans l’ombre d’un doute que le cabinet d’avocats d’affaires bénéficie d’une connaissance approfondie des enjeux juridiques et économiques propres à ces pays.

Une offre transversale en droit des affaires

Avec une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle, le cabinet compte près de quarante avocats et conseils juridiques, dont une douzaine d’associés, tous spécialisés dans l’accompagnement des clients européens, africains et internationaux dans leurs activités sur le continent africain. Cette décision stratégique témoigne de l’engagement du cabinet à offrir une offre transversale unique en droit privé et droit public des affaires, avec une expertise approfondie des droits africains. Soulignons que LPA-CGR Avocats propose une offre globale dans tous les principaux domaines du droit des affaires.

Samir Sayah, avocat associé et responsable de la pratique Afrique, se réjouit également de cette nouvelle collaboration : « Lazhar est une figure emblématique du droit maghrébin, et son expertise vient renforcer notre projet. Notre expertise sur le continent africain est à la fois ancienne et profondément ancrée. Elle repose sur des compétences et des individualités dont le profil professionnel est résolument africain ». Quant à Frédéric Bailly, avocat associé et président du cabinet, celui-ci souligne l’importance de cette arrivée pour renforcer la pratique Afrique de LPA-CGR Avocats : « Cette arrivée est une nouvelle étape clé dans notre volonté de renforcer notre pratique Afrique, axe stratégique pour le cabinet. Son expertise juridique et fiscale et ses liens étroits avec le Maghreb, la France et le Moyen-Orient enrichissent notre offre de services et renforcent notre positionnement comme le cabinet français incontournable tant pour les clients opérant sur le continent africain que pour nos homologues africains ».

Lire aussi | Le FMI et la Banque mondiale annoncent la tenue de leurs AG annuelles à Marrakech du 9 au 15 octobre

Avec l’arrivée de Lazhar Sahbani, le bureau parisien de LPA-CGR Avocats compte désormais 42 associés, consolidant ainsi sa position en tant que cabinet offrant des services juridiques de premier plan sur le continent.