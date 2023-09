Maître chez lui vs maître des horloges

Il a bien des coups de sang et leur nervosité

Mais il n’a pas ce sang bleu symbole de la royauté !

Il se veut doté de raison, de bon sens

Mais il n’a guère l’étoffe des grands, leur sagesse et leur expérience !

Il a tant et tant voulu avoir la bénédiction de tous et à grand fracas

Mais il a juste oublié que ce n’est pas en faisant tout son contraire qu’on a la baraka !

Il s’est dit maître des horloges, qu’il faut s’y habituer, ce n’est guère un secret

Mais il a oublié que le temps est l’allié des discrets !

Il est taxé de Jupiter, il est dit sans affect et froid comme le fer

Il n’a juste pas compris qu’un Chef d’Etat est avant tout humain, empathique et formidable père

Il se pense intelligent, de ces premiers de cordée que somme toute l’on apprécie

Mais il lui manque ce qui force le respect : la modestie !

Il a été dans les meilleures écoles (même s’il semble qu’il aurait raté 3 fois Normale Sup et qu’il aurait difficilement accédé à l’ENA), il a été élu puis réélu pour un rôle bien politique, celui de Président de la République

Mais il n’a pas été à la seule bonne école, celle de la politique, de la realpolitik, celle qui apprend à gérer habilement différends et polémiques

Il est Chef d’Etat, celui d’un pays que l’on aime, la France, ce grand pays de 600 000 km², avec son histoire, sa culture, sa langue, ses paysages aux splendides sentiers et chemins

Mais il a juste oublié que le MAROC est un ROYAUME, vaste Royaume de 700 000 km², SOUVERAIN, qui lui ne trahit jamais ses amis pour des promesses ou des chimères sans lendemain

Alors Monsieur le Président de la grande République Française, puisqu’il s’agit de vous ici, il vous reste encore un peu de temps pour passer d’un certain tropisme à un ‘’prisme’’ certain, sur lequel Sa Majesté le Roi du Maroc a été on ne saurait plus clair et ferme.

Il vous reste un peu de temps pour en conséquence faire le choix du Roi, un choix aussi légitime que juste, qui est un fait dont l’histoire depuis des siècles est témoin.

Et ô combien les faits sont têtus Monsieur le Président, ô combien cette histoire qui veut que l’on ne pense pas mais que l’on prouve vous rattrapera pour vous dire qu’en maître des horloges un temps vous n’avez pu être maître du temps des autres, encore moins du temps tout court ! Pour vous dire que le maître du temps sera toujours celui qui ne précipite rien ni ne se précipite pour insulter l’avenir !

Ainsi là, maintenant, vous ne serez jamais le cheval blanc qui aura vocation à changer les mauvais en bons ou à stopper les turbulences du monde à coup de com X sans la mère des vertus : la patience.

Oui la patience ça n’est pas votre vertu, car de tout temps on nous aura appris que la patience est la mère des vertus, celle qui seule permet d’atteindre la sagesse, la gloire, la réussite ! On ne se souviendra pas de vous pour cette vertu si cardinale ! Que nenni !

Ainsi c’est votre personne Monsieur le Président qui est le problème. A véritablement analyser votre ‘’intrusion’’ dans le monde politique français, quel capharnaüm ! Si le hasard fait bien souvent les choses, là c’est un sacré bazar qu’il a fait !

Vous avez commencé votre ‘’Présidence’’ en marchant, vous l’avez reconduite en tentant de renaître ! LA RENAISSANCE, il fallait avoir votre ‘’culot’’ pour rebaptiser ainsi votre ‘’mouvement’’ ! Votre histoire de la Renaissance et celle de LA RENAISSANCE, n’auront jamais rien de commun ! Et que tous les grands qui ont fait LA RENAISSANCE me pardonnent cette comparaison !

L’une, la vôtre ne laissera aucune trace, là où l’autre ne cesse de nous enchanter et de nous donner encore et toujours les plus beaux frissons en admirant les œuvres de son homme clé, l’unique Léonard de Vinci ! Tous les symptômes d’une triste fin politique sont là, là où les symboles de cette France pays des droits de l’Homme et de bien des Hommes droits demeureront, eux, ad vitam aeternam.

Je finirai par un proverbe bien de chez nous : ‘’li ghatak b’khit, ghatih b’hit’’. Littéralement : ‘’Qui te couvre d’un fil, couvre-le d’un mur’’. Comprenez, vous avez choisi de ne pas nous comprendre, nous avons choisi de rompre (avec vous, nullement avec la France et les français) !

2027 c’est demain, in cha Allah Sa Majesté le Roi Mohammed VI sera toujours là, Maître chez lui, nous serons toujours là pour féliciter, avec lui, le nouveau chef de l’Etat français.

Comme ce temps est encore une fois contre vous ! Et même à jouer encore avec les pendules des horloges, vous finirez par vous rendre à l’évidence : maître des horloges pour un temps vs maitre chez lui tout le temps, vous avez perdu le match Monsieur le Président !