Écosystème. Détails sur les cinq nouvelles filiales spécialisées de l’UM6P

L’UM6P consolide son rôle d’acteur majeur de l’innovation et du développement économique au Maroc en créant cinq nouvelles filiales spécialisées dans des secteurs clés, contribuant ainsi à façonner un avenir plus durable. Zoom sur ces cinq nouvelles filiales : NGB Materials, ARADINOV, URANEXT, SeedBox et Tourba.

URANEXT, ARADINOV, SeedBox, NGB Materials et Tourba sont les cinq nouvelles filiales que vient de constituer l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Ces filiales couvrent un large éventail de secteurs allant de l’agriculture à l’innovation technologique, en passant par la séquestration de carbone, la production, le stockage, le transport et la commercialisation de métaux et minerais, avec un accent particulier sur le Yellowcake et d’autres dérivés extraits des phosphates. Ces initiatives reflètent l’engagement de l’UM6P à promouvoir la recherche, l’entrepreneuriat et le développement économique au Maroc. En investissant dans des domaines clés, l’UM6P contribue à transformer le paysage économique du Maroc et à stimuler le progrès vers un avenir plus durable.

Cette expansion témoigne de l’engagement de l’UM6P à promouvoir l’innovation, la durabilité et le leadership technologique au Maroc et à l’échelle mondiale. Avec la création de ces cinq nouvelles filiales, l’UM6P consolide son rôle en tant qu’acteur clé de l’innovation et du développement économique au Maroc. En soutenant des projets agricoles durables, des avancées technologiques et des initiatives entrepreneuriales, l’Université contribue à stimuler la croissance économique et à créer des opportunités d’emploi dans la région et au-delà. Ces filiales offrent également une plateforme pour la collaboration entre le monde universitaire, les entreprises et les acteurs de l’industrie, favorisant ainsi l’échange de connaissances et l’émergence de solutions novatrices. Voici, avec plus de détails, ce qui a été fait récemment concernant chacune de ces filiales.

NGB Materials, une filiale spécialisée dans les technologies de batterie et les composants connexes

NGB Materials, une société anonyme au capital social de 300.000 dirhams, entièrement libérée et constituée d’apports en numéraire, vient d’être créée dans le cadre d’un acte sous seing privé daté du 8 novembre 2023. Son siège social est situé à l’Université Mohammed VI Polytechnique. Concrètement, la société NGB Materials se concentre sur le développement de technologies et de capacités de production de batteries, ainsi que sur la production et la commercialisation de batteries et de composants pour batteries, tant au Maroc qu’à l’étranger. Le conseil d’administration de NGB Materials est composé de plusieurs membres clés, dont Youssef El Bari, CEO d’Innov’ ; Abdelghani El Kacimi, Chief Technology Officer d’Innov’x ; Hicham Slaoui, Directeur du développement des affaires d’Innov’x ; Hubert Hugues Jacques Girault, professeur visiteur à l’UM6P spécialisé dans la photoproduction d’hydrogène, la réduction du CO2 dans des systèmes biphasiques, la bioanalyse et les biosenseurs ; ainsi que Ghizlane Khachane, Directrice Juridique. Innov’x SA, filiale de l’UM6P, apporte son expertise en capital-risque, innovation technologique et développement des affaires pour soutenir la croissance de NGB Materials.

Rappelons qu’INNOVX est une entreprise multisectorielle qui opère dans des secteurs stratégiques tels que l’agriculture et l’eau, l’innovation sociale, l’énergie, la chimie et le numérique. Sous la direction générale de Younes Alami Hamedane, nommé par le conseil d’administration le 8 novembre 2023, NGB Materials bénéficie de son expertise pour conduire ses activités avec efficacité et succès. La société NGB Materials a achevé les formalités légales en déposant ses documents auprès du greffe du tribunal de première instance de Benguérir le 4 janvier 2024. Elle a ensuite été enregistrée au registre de commerce de Benguérir, marquant ainsi son entrée officielle sur le marché. Cette expansion de l’écosystème UM6P à travers la création de NGB Materials et d’autres filiales démontre l’engagement continu de l’université à stimuler l’innovation, à favoriser le développement économique et à relever les défis environnementaux. NGB Materials, avec son accent sur les technologies de batterie et les composants connexes, contribuera à la transition énergétique, à la promotion de l’électrification et à la croissance de l’industrie des énergies renouvelables au Maroc et au-delà.

Aradinov, une filiale spécialisée dans l’exploitation de projets agricoles et agro-industriels

Aradinov, une société anonyme au capital social de 50 millions de dirhams, est l’une des filiales nouvellement créées. A l’instar des autres, son siège social est situé dans l’enceinte de l’UM6P à Benguérir. L’objectif d’Aradinov est de développer des projets agricoles et agro-industriels, en exploitant, louant et acquérant des propriétés agricoles, ainsi qu’en produisant, transformant, commercialisant, important et exportant des produits agricoles. Avec un capital social intégralement constitué d’apports en numéraire, Aradinov vise à favoriser l’innovation et la durabilité dans le secteur agricole. Le conseil d’administration de cette filiale est composé de Youssef El Bari, CEO d’Innov’x; Nabila Tbeur, Directrice de l’Innovation sociale d’Innov’x, et des membres expérimentés dont Bruno Guy Gérard, Doyen du Collège d’Agriculture et des Sciences de l’Environnement de l’UM6P ; Imadeddine Rouini, Directeur Business Development Agriculture d’Innov’x et Hicham Fenniri, professeur à l’UM6P. Cette combinaison de compétences diverses devrait contribuer à la réalisation des objectifs d’Aradinov. Youssef El Bari, CEO d’Innov’x, a été nommé Président Directeur Général d’Aradinov par le conseil d’administration. Fort de son expérience dans le domaine de l’innovation technologique, El Bari apportera une vision stratégique pour le développement de la filiale. L’inscription légale d’Aradinov a été effectuée auprès du tribunal de première instance de Benguérir le 8 janvier 2024. Cette étape marque le début officiel des opérations de la filiale.

SeedBox, futur acteur majeur dans les secteurs clés de l’agriculture, de l’eau, de l’énergie, de la chimie

Dénommée SeedBox, la nouvelle société anonyme au capital social de 50 millions de dirhams vient d’être constituée avec pour objectif de créer, acquérir et céder des entreprises à vocation technologique et opérant dans les domaines clés tels que l’agriculture, l’eau, l’énergie, la chimie, le digital et l’innovation sociale. Des domaines essentiels pour répondre aux défis économiques et environnementaux auxquels le Maroc et le monde sont confrontés. L’acte de constitution a été signé le 13 décembre 2023 et déposé au greffe du tribunal de première instance de Benguérir le 4 janvier 2024. La société a également été enregistrée au registre de commerce de Benguérir. Le siège social de SeedBox est situé à l’Université Mohammed VI Polytechnique, démontrant ainsi un lien solide avec le monde académique et un engagement en faveur de l’innovation et du développement technologique.

Cette proximité avec l’université permettra à SeedBox de bénéficier des compétences et du savoir-faire de la communauté universitaire, favorisant ainsi la création et l’acquisition d’entreprises à fort potentiel dans les secteurs ciblés. Le conseil d’administration de la nouvelle filiale est composé de personnalités éminentes dans le domaine des technologies et de l’innovation, notamment Youssef El Bari, CEO d’Innov’x, Youssef Mekki Berrada, Chief Financial Officer d’Innov’x, Abdelghani El Kacimi, Chief Technology Officer d’Innov’x, et Imane Bakali, Strategy Director d’Innov’x. Une équipe de direction qui apportera une expertise précieuse pour soutenir la croissance de SeedBox. Avec un capital social intégralement constitué d’apports en numéraire, SeedBox dispose des ressources financières nécessaires pour soutenir ses activités et investir dans de nouvelles entreprises prometteuses.

Tourba, la filiale spécialisée dans la séquestration de carbone

Une nouvelle société anonyme filiale de l’UM6P, Tourba, a aussi été constituée avec un capital social de 50 millions de dirhams. Basée à l’Université Mohammed VI Polytechnique, Tourba se concentre sur le développement de projets de séquestration de carbone dans les exploitations agricoles, ainsi que sur les solutions technologiques liées à cette problématique. La filiale vise à jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique en promouvant des pratiques agricoles durables et en développant des technologies novatrices pour la séquestration du carbone. L’entreprise a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre en favorisant des méthodes agricoles respectueuses de l’environnement et en encourageant l’adoption de technologies efficaces. Autant dire que Tourba représente une initiative ambitieuse visant à lutter contre le changement climatique et contribuera à l’essor de l’économie verte en créant des opportunités d’investissement dans le secteur de la séquestration de carbone et en favorisant le développement de technologies propres. Le conseil d’administration de Tourba est composé de membres expérimentés dans les domaines de l’innovation, du développement des affaires et de l’agriculture. Parmi eux figurent Youssef El Bari, CEO d’Innov’x, Khalid Berradi, Vice-Président Digital d’Innov’x, Imadeddine Rouini, Directeur Business Development Agriculture d’Innov’x, Sidi Nawfel Roudies, responsable de l’unité commerciale Al Moutmir à l’Université Mohammed VI Polytechnique, Othman El Yaalaoui, Vice-Président Business Development d’Innov’x, et Ghizlane Khachane, Directrice Juridique. El Mostafa El Habib a été désigné par le conseil d’administration comme directeur général. La création de Tourba, enregistrée auprès du tribunal de première instance de Benguérir et du registre de commerce, marque une étape significative dans les efforts du Maroc pour promouvoir la durabilité environnementale, la diversification économique et l’innovation technologique.

Uranext, une filiale spécialisée dans le secteur des métaux et minerais

La société anonyme Uranext est la cinquième filiale de la liste. Elle fait son entrée sur le marché de la production, du stockage, du transport et de la commercialisation de métaux et minerais, en mettant l’accent sur le Yellowcake et d’autres dérivés extraits des phosphates. Avec un capital social de 150 millions de dirhams, Uranext se distingue en tant que nouvelle venue, avec un capital trois fois supérieur à celui de ses sociétés sœurs telles que Turba, Aradinov et SeedBox. Dirigée par un conseil d’administration composé de professionnels chevronnés issus de divers secteurs, Uranext bénéficie d’une expérience solide pour soutenir ses opérations. Marouane Ameziane, en tant que Directeur Général des Produits Spécialisés et Solutions chez OCP Group, apporte son expertise en matière de gestion des produits chimiques, tandis que Youssef El Bari, PDG d’Innov’x, apporte sa vision novatrice dans le domaine du développement des affaires. L’objectif principal d’Uranext est de répondre à la demande croissante de métaux et minerais, tant au niveau national qu’international.

La société vise à assurer une production efficace, un stockage sécurisé, un transport fiable et une commercialisation compétitive de ces ressources essentielles. En se concentrant sur le Yellowcake et d’autres dérivés extraits des phosphates, Uranext s’appuie sur les ressources naturelles abondantes du Maroc et sur son expertise dans le secteur des phosphates. Avec un capital social intégralement constitué d’apports en numéraire, Uranext dispose des ressources financières nécessaires pour réaliser ses objectifs de croissance et de développement. La société vise à créer de la valeur ajoutée, à stimuler l’innovation et à contribuer à la croissance économique du pays, tout en maintenant un engagement envers la durabilité environnementale et la responsabilité sociale des entreprises. En tant que directeur général, Hicham Guedira, Business Development Director d’Innov’x, a été choisi pour diriger les opérations quotidiennes de la société. L’enregistrement légal de la société au registre de commerce de Benguérir confirme son statut officiel et lui permet de commencer ses activités en toute légalité depuis le 4 janvier 2024. Il faut dire qu’ Uranext représente une nouvelle opportunité dans le secteur des métaux et minerais au Maroc. Avec sa structure solide, ses ressources financières substantielles et son équipe de direction expérimentée, la société est bien positionnée pour contribuer à l’économie nationale et jouer un rôle clé sur le marché mondial des ressources naturelles. Son engagement envers la production durable et la conformité aux normes internationales aidera à renforcer la réputation du Maroc en tant que fournisseur fiable de métaux et minerais de qualité.

Le cabinet Fidaroc Grant Thornton désigné comme commissaire aux comptes

Pour garantir la transparence et la conformité financière de ces cinq filiales, le cabinet Fidaroc Grant Thornton a été désigné comme commissaire aux comptes. Cette nomination assure une analyse indépendante et rigoureuse des états financiers de ces sociétés, renforçant ainsi la confiance des parties prenantes. Elle témoigne également de l’engagement de ces filiales envers la transparence financière, le respect des normes comptables et la bonne gouvernance, ce qui renforce la confiance des partenaires et des investisseurs potentiels. Le choix de ce commissaire aux comptes renommé démontre l’approche stratégique et professionnelle adoptée par chacune de ces filiales pour assurer leur succès à long terme.