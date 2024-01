Aéronautique : le Maroc prend son envol

Le Maroc est parvenu depuis quelques années à intégrer l’industrie aéronautique par ses propres moyens logistiques, techniques et humaines. Cependant il demeure encore hors circuit de la maintenance aéronautique (MRO), écrit L’Economiste dans son édition du vendredi 12 janvier.

La directrice générale du Groupement des industries aéronautiques et spatiales (Gimas), Maria El Filali, souligne l’importance de faire du Maroc un hub MRO, visant à développer l’industrie, renforcer l’ingénierie, et intégrer des acteurs locaux. Citée par le média économique, la DG du Gimas assure que «2024 sera déterminante pour l’avenir de l’industrie aéronautique et spatiale au Maroc. La conjoncture est incroyable… Il nous faut saisir cette énorme opportunité pour attirer les investissements vers le Maroc. Il nous faudra aussi être plus agressifs dans nos choix de développement industriel».

Et de poursuivre qu’à l’avenir «l’enjeu est de faire du Maroc un réel hub MRO (services de maintenance), grossir la taille de l’industrie, développer l’ingénierie, intégrer des acteurs marocains dans la filière, aller sur des programmes plus complexes, qui d’eux-mêmes suffiront à démultiplier les retombées industrielles».

Actuellement, l’activité aéronautique au Maroc se concentre principalement sur l’assemblage et l’usinage, nécessitant des compétences moins qualifiées. En revanche, le MRO, de nature plus complexe, requiert des compétences hautement qualifiées, offrant ainsi un potentiel d’élévation des qualifications et de création d’une classe moyenne.

La priorité aujourd’hui est de développer les compétences locales en dispensant une formation adéquate dans ce secteur stratégique du MRO, en vue de permettre au Royaume d’acquérir la souveraineté aéronautique. La maintenance aéronautique, un secteur évalué à 87 milliards de dollars en 2021, offre des opportunités importantes pour le Maroc en termes de croissance économique et de création d’emplois qualifiés.