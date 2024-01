BMW-MINI au Maroc. De très bonnes performances commerciales en 2023 et des surprises en 2024

Importateur exclusif, entre autres, des véhicules BMW, mais aussi de Motorrad, la division deux-roues de la firme à l’hélice et des véhicules de la marque MINI, Smeia a fait le point sur l’activité commerciale de ses trois marques en 2023 et a levé le voile sur les nouveaux modèles prévus cette année.

L’année 2023, qui s’est distinguée par la célébration des 25 ans de partenariat entre Smeia et le groupe BMW AG, leader du segment automobile premium à l’échelle mondiale en 2023 pour la troisième année consécutive, s’est avérée également une année de belle facture selon Smeia, à en juger par la réalisation de chiffres historiques, en plus d’une croissance significative pour les trois marques BMW, MINI et Motorrad. En effet, malgré les défis économiques mondiaux et une conjoncture nationale complexe, Smeia a maintenu une trajectoire de croissance soutenue et a consolidé sa position d’acteur majeur s’agissant du segment premium sur le marché automobile marocain.

Lire aussi | Voitures neuves au Maroc. Le marché a stagné en 2023

Pour ce qui est de BMW, 3 502 véhicules ont été vendus à fin décembre, soit une belle croissance de 23% par rapport à l’année 2022. Ce volume représente d’ailleurs 23% de part de marché sur le segment automobile premium. Des résultats ont été portés par plusieurs modèles phares, notamment la BMW Série 5, un des bestsellers de la gamme dont la nouvelle génération a été lancée en novembre dernier et a stimulé les ventes de ce modèle avec plus de 538 unités livrées en 2023. Aussi, les ventes du BMW X3 ont enregistré une forte croissance de 66%, atteignant un total de 521 unités vendues, tandis que le X1 a affiché une hausse spectaculaire des ventes de l’ordre de 102%, avec 453 unités écoulées. Le BMW X5 domine son segment avec 388 unités livrées, y compris la version hybride-rechargeable (X5 50e xDrive) qui a suscité un vif intérêt.

Quant à la BMW Série 3, elle a maintenu sa solide position avec 405 unités vendues, représentant une augmentation significative de +23%. A noter que les gammes les plus luxueuses de BMW affichent une croissance importante de 146%. Selon Smeia, cette réussite est attribuée en grande partie aux nouveaux modèles notamment la nouvelle BMW Série 7 et le tout nouveau BMW XM, qui ont captivé les amateurs de voitures hyper sportives et luxueuses.

Lire aussi | Car Of The Year Morocco 2024. L’AIVAM lance la cinquième édition

La part des voitures électrifiées a également enregistré une progression notable avec plus de 112 ventes en 2023 représentant 3% des ventes totales de BMW. Ces ventes incluent les modèles hybrides-rechargeables et la gamme 100% électrique. C’est un début prometteur, souligne l’importateur, avec un potentiel d’évolution grâce à l’introduction de nouveaux modèles électriques tels que la nouvelle BMW i5 et le lancement futur de la gamme MINI électrique. Le staff de Smeia qui souligne que le développement de l’électromobilité au Maroc, reste toutefois, étroitement lié à l’évolution des infrastructures de recharge électrique publiques.

La marque MINI a également affiché de bonnes performances avec 252 ventes en 2023, représentant une progression de 22% par rapport à 2022. Le modèle MINI Countryman a enregistré une progression significative, avec un volume de vente de 138 unités en 2023, affichant ainsi une croissance significative de 48,5%. Cette marque, reconnue pour son image élégante et comprenant des modèles emblématiques tels que la MINI Hatch et la MINI Countryman, gagne en popularité parmi les clients marocains.

Enfin, Motorrad, la division moto de Smeia-BMW a réalisé des performances de vente exceptionnelles, totalisant 578 unités en 2023. Cela représente une progression impressionnante de 26,5% par rapport à l’année précédente. 65% de ces ventes sont réalisées grâce aux bestsellers des différents modèles constituant la gamme GS (trail) qui représentent un volume de ventes de 376 unités. La gamme Touring n’est pas en reste avec les fameuses R 1250 RT ainsi que la gamme luxueuse des K1600 dotée d’un étonnant six-cylindres en ligne. De grandes voyageuses, appréciées pour leur équilibre et leur confort.

Lire aussi | Industrie automobile : la chasse gardée des constructeurs français

Et quid des perspectives en 2024 pour l’importateur des marques de la firme à l’hélice ? Tous les indicateurs semblent au vert pour Smeia afin de poursuivre en 2024 sur son trend haussier. L’importateur peut en effet compter sur une gamme de véhicules BMW diversifiée et rafraichie, sur des nouveautés telles que le nouveau BMW X2, ainsi qu’une gamme MINI renouvelée avec le nouveau Countryman et sur le lancement imminent de la gamme MINI électrique. Précisément, Smeia entend continuer sur sa lancée pour le développement de la gamme de voitures électrifiées démontrant ainsi son engagement envers la durabilité et l’innovation.

L’un des leitmotivs de cet opérateur automobile demeure la satisfaction client, accordant une importance majeure à la qualité de service à travers tout le réseau de distribution. Justement, pour plus de proximité avec ses clients, Smeia compte élargir son réseau de distribution à travers le lancement en 2024 de deux projets d’envergure, relatifs à la construction de nouvelles succursales répondant aux derniers standards du constructeur BMW AG. Il s’agit du renforcement de la distribution au niveau de Casablanca, avec la construction de la deuxième succursale Smeia Casablanca, couvrant les différentes activités vente, après-vente, et voiture d’occasion, ainsi que du projet de construction d’une nouvelle succursale BMW-MINI-Motorrad à Marrakech. Les ouvertures de ces sites sont prévues pour courant 2025.