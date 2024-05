Managem réfute toute pollution à l’arsenic à Bou Azzer et porte l’affaire devant la justice

Le géant minier Managem réfute catégoriquement les allégations selon lesquelles sa mine de Bou Azzer, au Maroc, serait responsable de la pollution à l’arsenic dans la région.

Cette réaction fait suite à plusieurs articles publiés à la fin de l’année précédente, accusant la société de rejeter des quantités significatives d’arsenic toxique dans l’environnement.

Selon ces médias, des échantillons d’eau prélevés dans la vallée proche de la mine auraient révélé une concentration « très élevée » d’arsenic, constituant ainsi un danger pour les habitants de la région.

Cependant, Managem déclare, dans un communiqué parvenu à Challenge.ma, que les niveaux d’arsenic relevés étaient normaux pour une exploitation minière traitant un minerai riche en arséniure de cobalt, et que la présence naturelle d’arsenic dans la région était connue depuis le début de l’exploitation de la mine en 1928.

Lire aussi | Sénégal. Permis d’exploration d’or renouvelé pour le marocain Managem

L’entreprise souligne qu’elle a mené deux audits récents et indépendants, conformes aux normes internationales, qui avaient confirmé la présence naturelle d’arsenic et établi qu’il n’y avait aucune corrélation entre l’activité minière et les niveaux d’arsenic relevés. De plus, aucun lien n’a été établi entre la présence d’arsenic et des maladies parmi les employés de la mine ou les habitants des villages avoisinants.

Managem met également en avant ses efforts pour atténuer tout impact environnemental potentiel, notamment la mise en place de mesures préventives telles que la construction de fossés de drainage et l’élimination des dépôts dans la rivière proche de la mine.

Lire aussi | Maroc : La société Managem va augmenter son capital

Face à ces accusations, jugées infondées par l’entreprise, Managem prend la décision de porter l’affaire devant la justice. Dans un communiqué, le groupe déclare avoir déposé une plainte à Paris contre le média à l’origine des allégations, suite à leur propagation par Reuters et d’autres médias allemands.

Managem maintient son engagement envers le respect des normes de qualité, de sécurité et de santé, ainsi que la préservation de l’environnement. La société affirme que ses normes sont parmi les plus élevées et les plus strictes de l’industrie minière à l’échelle mondiale.