Voitures neuves : le marché maintient timidement son cap à fin juin

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 82 286 unités à fin juin 2024, en hausse de 1,06% par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

Dans le détail et pour ce seul mois de juin, le segment du véhicule particulier a enregistré une infime baisse de -0,04 %avec 15 855 unités vendues par rapport à juin 2023, mois durant lequel s’étaient écoulées 15 862 unités. Pour ce qui est du segment des véhicules utilitaires légers, il enregistre une baisse de -1,25 %avec 1 513 unités vendues en juin 2024 contre 1 532 unités vendues en juin 2023. De façon globale, le marché automobile au cumul à fin juin 2024 totalise 82 286 unités, en hausse de + 1,06 % comparativement à fin juin 2023 où il s’est écoulé 81 419 unités. À notre la belle entrée en matière de la marque chinoise Changan (distribuée par Bugshan Automotive) qui a écoulé pour le seul mois de juin quelques centaines de véhicules.

Par segment, le segment du véhicule particulier (V.P) a reculé de 0,24% à 74 048 unités, tandis que les ventes de véhicules utilitaires légers (VUL) ont enregistré une progression de 14,54% à 8 238 unités, selon l’AIVAM. Dans le détail, Dacia conserve sa mainmise sur le segment des VP, avec une part de marché (PDM) de 26,65%, soit 19 732 nouvelles immatriculations depuis le début de l’année, suivie de Renault qui a écoulé 11 657 unités (15,74% de PDM) et de Hyundai (5 933 unités et 8,01% de PDM).

En ce qui concerne le segment des véhicules utilitaires légers (VUL), Renault s’adjuge la plus haute marche du podium avec 2 040 unités, soit 24,76% de PDM, devant Ford qui a vu ses ventes grimper à 1 138 unités (13,81% de PDM) et DFSK (963 unités pour 11,69% de PDM). Enfin pour le segment du premium, Audi a atteint une PDM de 3,04% avec 2 252 voitures vendues, devançant BMW (2 055 unités et 2,78% de PDM) et Mercedes-Benz (1 505 unités et 2,03% de PDM).