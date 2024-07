Le français TOUAX remonte la pente au Maroc

Après une longue période de vaches maigres au Maroc marquée par une perte historique en 2017 et un redressement fiscal assez lourd subi l’année suivante, le groupe français Touax retrouve le sourire grâce au net rebond enregistré par ses filiales Touax Maroc et Ramco.

Dans le sillage d’une reprise vigoureuse de ses ventes en Afrique subsaharienne (son principal marché), les ventes des constructions modulaires de Touax Maroc ont dépassé les 40.000 m3 en 2023 contre à peine près de 25.000 m3 un an auparavant. Certes, la seule entité industrielle du groupe français spécialisé dans la location, gestion et la vente de constructions modulaires et conteneurs maritimes, demeure sur un niveau encore limité en taux d’utilisation de ses capacités de production (qui tourne autour de 40%) mais l’expansion de l’activité a permis à Touax Maroc Capital (la holding de tête des activités marocaines) de réaliser un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 250 millions de dirhams.

Lire aussi | Pourquoi le français Carrefour a fait appel au marocain LabelVie pour introduire la formule discount Atacadão en France

Il est à rappeler que le groupe Touax qui est coté à la bourse de Paris a pris pied au Maroc en 2012 à travers l’acquisition de SACMI (PME familiale initialement à capitaux marocains) et sa filiale RAMCO, entité entièrement dédiée à la location de modules de transport et de conteneurs. Cette opération de croissance externe avait été réalisée avec l’aide du fonds African Development Partners I (ADP I), géré par Development Partners International (DPI), une société de capital-investissement basée à Londres. Depuis, le groupe Touax qui a revendiqué l’an dernier un chiffre d’affaires mondial de près de 200 millions d’euros (plus de deux milliards de dirhams), a investi près de 200 millions de dirhams dans notre pays.