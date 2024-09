STAM. Un groupe de BTP qui monte

Après les deux leaders nationaux, en l’occurrence les groupes TGGC et SGTM, un autre acteur du BTP prend son envol en toute discrétion. Il s’agit de STAM (Société de travaux agricoles marocains) qui s’apprête à dépasser la barre des 4 milliards de dirhams de chiffre d’affaires consolidé en 2024.

Ce groupe créé en 1965 à Meknès par un certain Louis BAUDRAND, est en passe de boucler la meilleure année de son histoire grâce à la réalisation de plusieurs chantiers pharaoniques dont notamment le barrage FASK, le plus grand du sud du Maroc dont les travaux ont débuté en 2018 et qui a nécessité un investissement public de 1,5 milliard de dirhams.

Lire aussi | SGTM. La famille Kabbaj, porte-drapeau du BTP marocain

Il faudrait dire que STAM et sa filiale VIAS, spécialisée dans l’aménagement routier, sont sur une trajectoire ascendante depuis 2020, l’année où le groupe présidé actuellement par Louis-Raymond Baudrand (le fils aîné du fondateur) ne revendiquait encore «que» deux milliards de dirhams de revenus consolidés.

Une trajectoire qui s’explique tant par des facteurs de réussite endogènes, dont notamment le savoir-faire de STAM dans la réalisation de grands ouvrages d’art comme les barrages ou encore les grands aménagements agricoles (métiers historiques de STAM), mais également la percée de sa filiale VIAS en Afrique subsaharienne et notamment en Mauritanie, que par un coup de pouce exogène ayant trait à l’affaiblissement voire la disparition de certains concurrents directs tels SINTRAM, un des quatre opérateurs marocains capables de construire des ouvrages aussi compliqués que des barrages (dont l’ouverture de la liquidation en mars 2024 vient ponctuer une chute violente depuis 2021), ou Bioui Travaux (devenue SBTX depuis, pour se démarquer du nom du fondateur actuellement englué dans l’affaire « Escobar du désert »).

Lire aussi | BTP : les Maâlems lancent un label destiné aux meilleures marques du secteur !

Jusqu’où ira le groupe STAM maintenant qu’il est solidement positionné sur la troisième marche du podium marocain du BTP ? A suivre.