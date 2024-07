L’allemand TEKA Group pompe sa filiale marocaine

Quinze ans après son implantation directe au Maroc, le groupe allemand d’électroménagers, TEKA Group, décide de remonter la trésorerie excédentaire de sa filiale marocaine.

TEKA Maroc vient de décider d’une distribution de dividendes exceptionnels d’un montant total de 10 millions de dirhams alors que le bénéfice de l’exercice 2023 s’élève, quant à lui, à seulement 1,5 million de dirhams. C’est dire que l’entité créée en 2008 et qui a sevré sa maison-mère pendant plusieurs années afin de financer sa croissance et notamment son besoin de fonds de roulement, s’est résolue à choyer cette dernière alors que son chiffre d’affaires dépasse les 70 millions de dirhams et s’apprécie significativement.

Il faut dire que TEKA Maroc qui opère en indirect dans notre pays, s’appuie sur la force de la marque construite depuis un siècle et qui a connu, au cours des dernières décennies, un fort développement sur le marché voisin de la péninsule ibérique. Rappelons, que TEKA Group est une multinationale fondée en Allemagne en 1924 et axée sur la fabrication et la commercialisation d’appareils électroménagers, articles de cuisine, de salle de bains, des conteneurs industriels vitrifiés et cuisine commerciale. La marque TEKA est l’une des plus importantes en Europe sur les créneaux d’éviers en acier inoxydable, d’appareils de cuisine encastrés, et des solutions de salle de bains. Aujourd’hui, TEKA Group possède une quinzaine d’usines et 4.000 employés dans le monde entier, avec une présence commerciale dans plus de 120 pays sur cinq continents.