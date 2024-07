La CDG et la CDC française renforcent leur coopération pour le développement durable

Khalid Safir, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), et Eric Lombard, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) française, ont renouvelé leur partenariat visant à renforcer leur coopération dans les domaines prioritaires du développement des territoires et du développement durable.

Depuis la signature de leur première convention de partenariat en 2001, la CDG et la CDC ont travaillé ensemble sur divers projets, notamment des co-investissements au Maroc, tels que Jaïda et SOGEPIB, ainsi que dans des instruments régionaux comme InfraMed. En 2002, un accord de coopération entre la CDG et CDC Biodiversité avait été signé lors de la visite d’Eric Lombard au Maroc, témoignant de leur engagement conjoint pour la préservation de la biodiversité.

Le 2 juillet, lors de la première visite de Khalid Safir en France depuis sa nomination en juillet 2022, une nouvelle convention a été signée, marquant une étape supplémentaire dans le partenariat fructueux entre les deux institutions. Cet accord vise à approfondir et renforcer les relations bilatérales dans plusieurs domaines clés, tels que le développement des territoires, l’appui aux politiques sociales, l’adaptation au changement climatique, et les enjeux liés au développement durable.

Outre leurs échanges bilatéraux, les Caisses française et marocaine coopèrent étroitement au sein de diverses enceintes, dont le Forum des Caisses de Dépôt, le Cadre Permanent de Concertation des caisses méditerranéennes, et le réseau D20-LTIC. Les deux directeurs généraux ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leurs échanges et de mener des actions communes pour promouvoir le modèle de caisse de dépôts et agir concrètement en faveur du développement durable.

« Nous avons une idée commune de notre particularité, du rôle que nous devons jouer pour nos économies respectives et pour nos consœurs africaines, et surtout de l’originalité de nos actions et de nos investissements. J’ai la conviction que cette rencontre ouvrira la voie à une coopération intense et mutuellement profitable », a souligné Khalid Safir.

De son côté, Eric Lombard a déclaré : « Les liens qui nous unissent depuis la création de la CDG en 1959, mais surtout depuis 2001, ne cessent de s’approfondir grâce à un dialogue constant et fécond entre nos deux institutions. Je suis très heureux d’acter avec M. Khalid Safir une nouvelle étape dans cette relation bilatérale axée sur le développement des territoires et le développement durable. »