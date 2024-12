Le laboratoire Atlas Vétérinaire rejoint les majors du secteur de la santé animale

Alors que la famille KADIRI vient d’en verrouiller le contrôle, Atlas Vétérinaire s’apprête à faire son entrée dans le club des laboratoires spécialisés en la matière, qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de dirhams.

Cet établissement pharmaceutique dédié à la santé animale et notamment le développement, la fabrication et la distribution des médicaments vétérinaires, aligne une croissance régulière depuis la fin de la crise sanitaire Covid-19, ce qui lui permet de rejoindre en 2025 des concurrents tels MCI Santé Animale, Novovet et Calier Maroc.

Lire aussi | PLF-2025. Ce qui pourrait changer !

Il faut dire qu’avec une usine dotée d’une technologie de pointe pour garantir la fabrication et la production selon les normes internationales en vigueur (implantée à Bouskoura, en banlieue de Casablanca) et un portefeuille de médicaments vétérinaires des plus larges (antiparasitaires, anti-infectieux, additifs, suppléments, vitamines, vaccins…), Atlas Vétérinaire tire profit d’une évolution favorable de l’ensemble du secteur dans le sillage de l’évolution du prix de la viande au Maroc qui améliore les conditions des éleveurs et les encourage à investir davantage dans la santé de leur cheptel. Il s’appuie également sur des relais de croissance que le management a activés au cours des dernières années comme les produits pour les animaux de compagnie.

Lire aussi | L’IATA annonce Noël avant l’heure aux compagnies aériennes

Très récemment, l’actionnaire majoritaire est monté à 100% du capital d’Atlas Vétérinaire, notamment à travers la structure familiale Yacout Investissement, alors que l’ancien actionnaire et fondateur Ali Shanableh Bahaeddine reste aux manettes opérationnelles et en devient le président directeur général.