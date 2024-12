Crypto-actifs, créances en souffrance, assouplissement monétaire… l’essentiel du point de presse de Jouahri [Vidéo]

Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, a tenu mardi à Rabat une conférence de presse à l’issue de la dernière réunion annuelle du Conseil de BAM.

À l’ordre du jour : la régulation des crypto-actifs, la gestion des créances en souffrance et le cycle d’assouplissement monétaire, autant de sujets qui traduisent les priorités de la politique monétaire du Royaume.

Une réglementation claire pour les crypto-actifs

Jouahri a annoncé que le cadre juridique pour les crypto-actifs au Maroc est en cours d’adoption. Celui-ci vise à réguler cet écosystème tout en encourageant l’innovation financière. Élaboré en collaboration avec le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale, ce cadre se veut équilibré, prenant en compte les recommandations du G20 et les risques inhérents à ces actifs.

« Nous avons voulu cadrer l’utilisation des crypto-actifs sans freiner l’innovation », a souligné Jouahri. Cette réglementation, fruit d’une consultation élargie avec des institutions nationales et internationales, positionne le Maroc parmi les premiers pays en développement à offrir une approche complète et sécurisée pour ces nouveaux instruments financiers.

Une dynamique sur le marché des créances en souffrance

Le Wali de BAM a également mis en lumière les progrès réalisés dans la gestion des créances non performantes, citant la récente opération de titrisation de 400 millions de dirhams réalisée par une banque marocaine. Ce succès illustre le potentiel du marché secondaire des créances en souffrance, qui pourrait devenir un levier essentiel pour renforcer la solvabilité des banques et améliorer leur capacité d’intervention.

« La structuration de ce marché permettra de fluidifier les bilans des institutions financières et de soutenir l’économie nationale », a-t-il affirmé. Un cadre juridique finalisé est en cours de mise en œuvre pour garantir la pérennité de cette dynamique.

Une réduction prudente du taux directeur

Le Conseil de BAM a décidé de réduire le taux directeur de 25 points de base, le fixant désormais à 2,5 %. Cette décision reflète l’évolution maîtrisée de l’inflation et l’objectif de stabilité des prix.

Cependant, l’argentier du Royaume a appelé à la prudence quant à la poursuite du cycle d’assouplissement monétaire. « Nous évaluons réunion après réunion en fonction des données les plus récentes », a-t-il précisé, mettant en garde contre les incertitudes liées à l’inflation et aux tensions économiques internationales.

Une sortie sur les marchés financiers reportée

Enfin, Jouahri a confirmé que la prochaine sortie du Maroc sur les marchés financiers internationaux est désormais prévue pour le premier trimestre 2025. Initialement planifiée pour fin 2024, cette opération a été reportée afin de garantir des conditions optimales de taux et de souscription.

La Banque Centrale collabore étroitement avec le ministère de l’Économie et des Finances pour choisir le bon moment et définir les meilleures conditions de maturité, entre options longues et moyennes, a souligné le Wali.