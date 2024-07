Amideast a célébré la remise des diplômes à 242 participants du programme « Skills for Success » lors de deux cérémonies tenues à Esmara et Laayoune.

Ce programme, soutenu par l’Initiative de partenariat pour le Moyen-Orient (MEPI) de l’ambassade américaine, vise à améliorer la maîtrise de l’anglais professionnel et à doter les participants de compétences personnelles et professionnelles pour accroître leurs opportunités d’emploi.

Les cérémonies ont eu lieu à Esmara le 26 juin et à Laayoune le 27 juin 2024. Depuis le début du programme, Amideast a aidé 230 participants à trouver un emploi ou un stage. Le programme de formation comprend cinq volets principaux : 120 heures d’enseignement de l’anglais, des compétences informatiques, des compétences professionnelles, et des volets « transition vers l’emploi » et « entrepreneuriat ».

Un aspect unique du programme, « Pay-it-Forward », a exigé que tous les participants organisent des ateliers dans leur communauté. En 2024, cette initiative a permis d’atteindre 1269 femmes et jeunes supplémentaires grâce aux ateliers organisés par les bénéficiaires principaux.

À Laayoune, la cérémonie s’est tenue au centre de jeunesse Al Wahda, en présence de Mme Nadia Talbi, spécialiste du programme MEPI, du Dr Chris Shinn, directeur national d’Amideast, et de M. Ahmed Khouyi, manager du programme Skills for Success. Diverses parties prenantes ont assisté à l’événement, où Mme Talbi a souligné l’engagement des États-Unis à encourager une croissance économique inclusive au Maroc.

À Esmara, la cérémonie a eu lieu au Centre d’accueil, lancée par le Pacha, M. Boujamaa Qsioui, en présence de M. Toufik El Harousse, chef de la Division des Affaires Générales, et de 76 diplômés. Les deux cérémonies ont été organisées par des participants du programme et ont inclus des diplômés de Boujour.

Une troisième cérémonie est prévue à Dakhla le 15 juillet, marquant le dernier événement majeur de cette initiative de trois ans.