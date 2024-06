Présidentielle US : Biden va-t-il retirer sa candidature après son naufrage au débat ?

Le président américain Joe Biden, sévèrement fragilisé, a repris sa campagne vendredi après un débat largement perçu comme raté face à Donald Trump. Cette contre-performance a suscité des interrogations sur le maintien de sa candidature pour un second mandat, y compris parmi ses partisans.

L’éditorialiste Thomas Friedman, se décrivant comme un « ami » de Biden, a exprimé son scepticisme dans le New York Times : « Joe Biden, un homme bien, un bon président, n’est pas en position de briguer une réélection », écrit-il. Maria Shriver, philanthrope et nièce de JFK, a également partagé sa déception sur le réseau social X, évoquant une prestation « calamiteuse ».

Claire McCaskill, ancienne sénatrice démocrate, a déclaré sur MSNBC que Biden n’avait pas réussi à rassurer l’Amérique quant à sa capacité à assumer la présidence à son âge. La tentative de l’équipe de campagne de justifier sa prestation par un « rhume » n’a pas convaincu, et les médias américains rapportent une véritable « panique » chez les démocrates à quatre mois de l’élection.

Aucun dirigeant de poids du Parti démocrate n’a encore publiquement exprimé ces doutes, et la ligne officielle reste de soutenir le candidat octogénaire. Biden continue sa campagne, avec une apparition prévue en Caroline du Nord suivie de levées de fonds à New York et dans les Hamptons.

Donald Trump, quant à lui, a choisi de publier une vidéo de ses performances au golf sur son réseau Truth Social, répondant indirectement aux moqueries de Biden lors du débat. Trump sera vendredi à Chesapeake, en Virginie.

La vice-présidente Kamala Harris a admis que Biden avait fait un début « laborieux » lors du débat, mais a estimé qu’il avait terminé « en force ». Elle fera campagne vendredi dans le Nevada.

Des spéculations circulent sur les possibles remplaçants de Biden en cas de retrait, parmi lesquels figurent Kamala Harris, ainsi que des gouverneurs comme Gavin Newsom (Californie) et Gretchen Whitmer (Michigan). Si Biden renonçait, les démocrates se retrouveraient en août à Chicago pour une convention « ouverte », un scénario inédit depuis 1968.

En 1968, le Parti démocrate avait dû trouver un remplaçant au président Lyndon B. Johnson après son retrait, désignant Hubert Humphrey, qui perdit l’élection face au républicain Richard Nixon.

Challenge (avec AFP)