Majdouline Chafai El Alaoui: «MINI a de belles cartes à jouer dans le segment du tout électrique au Maroc»

La troisième génération du Mini Countryman a fait récemment son entrée dans le Royaume. L’occasion pour Majdouline Chafai El Alaoui, Directrice des marques BMW et MINI chez Smeia, de nous livrer à travers cet entretien ses impressions tant sur la performance de la marque MINI que sur le devenir de ce nouveau modèle sur le territoire national.

Challenge : Quel bilan faites-vous à ce jour de l’activité commerciale de MINI au Maroc ?

Majdouline Chafai El Alaoui : MINI au Maroc se porte bien. Nous avons enregistré la meilleure performance de la marque l’année dernière. En effet, nous avons écoulé 252 modèles, contre 207 en 2022. Nous restons très confiants et tablons sur une prévision annuelle de 300 véhicules pour l’exercice commercial 2024.

Challenge : Le nouveau MINI Countryman vient tout juste d’amorcer sa carrière dans le Royaume. Justement qu’attendez-vous de ce modèle ?

M.C.E.A : Depuis le lancement de la première génération courant 2010, le Countryman a toujours été un succès commercial dans la gamme des véhicules MINI. Nous pensons que cette troisième génération devrait rencontrer, elle aussi, un grand succès auprès de la clientèle, compte tenu de ses nombreux avantages avec, notamment, ses proportions accrues. Sans compter que ce nouveau modèle conjugue un peu plus l’ADN de MINI dans la modernité avec, en prime, un maximum d’innovation et de digitalisation. Ajoutez-y une dotation en équipement de confort et de sécurité de très belle facture, assortie d’une grille tarifaire très attractive. Un modèle qui contribuera à booster notre volume de vente.

Challenge : Quel regard portez-vous sur le segment des véhicules à mobilité propre au Maroc ?

M.C.E.A : Comme vous l’aurez remarqué, il y a de plus en plus de marques automobiles qui s’installent au Maroc et qui proposent, elles aussi, des véhicules à mobilité propre. Pas moins de 17 modèles électriques ont été lancés l’année dernière sur le marché et ce chiffre ira crescendo cette année. C’est un segment dans lequel nous sommes présents de longue date, notamment avec BMW, et ce sera le cas avec MINI. Il y a un changement inéluctable qui s’opère à l’international sur ce segment des véhicules propres et qui va nécessairement nous impacter sur le plan national dans la mesure où de nombreux constructeurs automobiles s’investissent de plus en plus dans le 100% électrique. Au Maroc, le seul problème comme vous le savez, c’est le volet recharge publique qui n’est pas suffisamment développée. Mais les dés sont jetés. Tôt ou tard au Maroc, il va y avoir un point d’inflexion sur le marché, ce qui permettra au segment des véhicules propres, et notamment à celui du 100% électrique, de se développer beaucoup plus.

Challenge : Le MINI Countryman sera commercialisé également dans sa variante 100% électrique ?

M.C.E.A : Absolument, nous effectuerons prochainement le lancement du MINI Countryman dans sa version électrique. C’est une variante qui est également taillée sur mesure pour une utilisation urbaine. Clairement, je pense que MINI a de belles cartes à jouer dans le segment du tout électrique au Maroc. Par ailleurs, nous allons lancer par la suite le MINI Connected, à savoir plusieurs services et applications intelligentes connectées à Internet.