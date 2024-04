Le Maroc, un pays allié sur lequel compte le Mali

Le Maroc fait partie des pays amis sur lesquels compte le Mali pour la poursuite du processus de sa reconstruction et de sa stabilisation. C’est ce qu’a affirmé récemment le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga.



Recevant en audience la délégation marocaine qui participe à la Semaine des Géomètres Experts du Mali, dont le Royaume est l’invité d’honneur, M. Maïga a souligné que le «Maroc est un pays frère et ami avec» lequel le Mali entretient des relations spécifiques et historiques. Il a, à cet égard, salué l’appui continu du Royaume envers le Mali, ainsi que les relations bilatérales particulières, indiquant que sur les Hautes Instructions de S.M. le Roi Mohammed VI, le Maroc a toujours œuvré pour stabiliser la situation au Mali.

«Nos deux pays ne font pas frontières, mais nos relations sont comme des relations entre frères et amis», a-t-il souligné, relevant que cela montre la densité, la profondeur et la solidité des liens entre les deux pays. «Vu les relations historiques, le Maroc apparaît comme un pays frontalier du Mali. Il est donc parrain, frère et ami», a-t-il rappelé, précisant que les citoyens des deux pays doivent avoir une claire conscience de la spécificité des relations liant les deux pays.

Rappelons que Le Maroc est l’invité d’honneur de la Semaine des Géomètres Experts du Mali, qui se tient du 18 au 20 avril à Bamako, avec la participation de plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, le Bénin et le Togo. Justement, une délégation de l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes (ONIGT) du Maroc, conduite par son président Khalid Yousfi, a pris part à cet événement organisé par l’Ordre des Géomètres Experts du Mali (OGE Mali), l’objectif étant de stimuler l’investissement de la croissance économique entre les deux nations.