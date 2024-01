Stabilité financière. Les transporteurs touristiques en passe de décrocher cinq avantages exclusifs assez intéressants

La Fondation Wafasalaf et l’Organisation Marocaine du Transport Touristique (OMTT) négocient la mise en place de cinq mesures clés pour soutenir le secteur du transport touristique. Ces mesures comprennent l’inclusion d’une assurance dans les contrats de prêt, des taux d’intérêt réduits pour l’acquisition de nouveaux véhicules, une période de grâce pour le paiement du premier versement, le gel des versements bancaires en cas de crise, et l’exploitation des partenariats commerciaux avec Wafasalaf.

« Ce sont les points sur lesquels nous sommes tombés d’accord à l’issue de notre première rencontre. Nos interlocuteurs à la Fondation Wafasalaf sont d’accord pour la majorité de ces avantages. Les concessionnaires automobiles devraient également nous rejoindre dans les négociations. Ensemble, et à l’issue des discussions, nous parviendrons à la signature d’une convention au bénéfice des transporteurs touristiques », nous explique un responsable de l’OMTT. Pour l’heure, la Fondation Wafasalaf s’engage à renforcer le secteur du transport touristique avec cinq mesures clés. Bénéficier d’une période de grâce allant jusqu’à 6 mois lors de l’achat d’un nouveau véhicule, bénéficier du gel des versements bancaires sans frais supplémentaires en période de crise… Autant de facilités qui devraient aider les transporteurs touristiques à assurer la continuité et la stabilité de leurs entreprises.

Lire aussi | Écosystème. Détails sur les cinq nouvelles filiales spécialisées de l’UM6P

Résultats positifs pour l’Organisation Marocaine du Transport Touristique (OMTT), à l’issue de la réunion du vendredi 12 janvier 2024 avec la Fondation Wafasalaf. Les parties ont convenu de mesures clés visant à renforcer et développer le secteur. « Les engagements des parties prenantes revêtent une importance capitale pour l’avenir du secteur et offrent des perspectives prometteuses pour l’économie marocaine dans son ensemble », font valoir les dirigeants de l’OMTT. Il faut dire que ces avantages exclusifs représentent des mesures positives et favorables pour les transporteurs touristiques marocains, mais ils ne vont pas nécessairement bouleverser complètement la situation du secteur. Ils vont néanmoins apporter des améliorations significatives et des opportunités favorables aux entreprises de transport touristique, contribuant ainsi à renforcer leur stabilité financière et à soutenir leur croissance.

Zoom sur les cinq mesures

La première mesure porte sur la révision des lois et clauses intégrées dans les contrats de prêt. L’OMTT et la Fondation Wafasalaf reconnaissent l’importance d’inclure une assurance dans les contrats de prêt afin de protéger les entreprises en cas de défaillance. Cette initiative vise à offrir une protection accrue aux entreprises de transport touristique, renforçant ainsi leur stabilité financière.

Lire aussi | Une filiale de la CTM ouvre son capital à un groupe international

La deuxième mesure consiste à permettre aux entreprises de transport de bénéficier d’un taux d’intérêt réduit lors de l’acquisition de nouveaux véhicules. Cette décision unanime des participants facilitera le processus de renouvellement et d’expansion des flottes de véhicules, encourageant ainsi les entreprises à investir dans leur croissance et leur modernisation.

La troisième mesure concerne l’introduction d’une période de grâce pouvant aller jusqu’à 6 mois pour le paiement du premier versement lors de l’achat d’un nouveau véhicule. Cette flexibilité financière supplémentaire offrira aux entreprises une marge de manœuvre pour mieux planifier leurs dépenses et facilitera leur accès au crédit, favorisant ainsi leur croissance à long terme.

La quatrième mesure met l’accent sur la nécessité de geler les versements bancaires sans frais supplémentaires en temps de crise. Cette disposition vise à assurer la continuité et la stabilité des entreprises de transport touristique lors de périodes économiques incertaines, leur permettant de maintenir leurs activités et d’éviter des difficultés financières supplémentaires.

Lire aussi | Tunnel sous la Méditerranée. Les amateurs de football prendront-ils le train ?

Enfin, la cinquième mesure met en lumière les avantages des partenariats commerciaux avec Wafasalaf. Les participants à la réunion ont convenu d’exploiter pleinement ces opportunités pour étendre le réseau économique du secteur du transport touristique et créer de nouvelles possibilités de croissance. Cette collaboration stratégique ouvre la voie à une synergie économique qui profitera à toutes les parties prenantes impliquées.

La nécessité d’une coordination continue entre les parties prenantes

Dans l’ensemble, ces mesures reflètent un engagement fort en faveur du développement et de la stabilité du secteur du transport touristique. En mettant en œuvre ces propositions, l’OMTT et la Fondation Wafasalaf démontrent leur volonté de soutenir les entreprises du secteur, favorisant ainsi la création d’emplois. Ces initiatives offrent également une base solide pour renforcer l’attractivité du Maroc en tant que destination touristique, contribuant ainsi à l’essor économique du pays.

Lire aussi | Mehdi El Fakir : « L’importance des TPE est à la fois quantitative et qualitative »

Il est encourageant de constater que les parties prenantes travaillent ensemble pour identifier des solutions concrètes aux défis auxquels le secteur du transport touristique est confronté. Des mesures qui favoriseront une plus grande confiance des investisseurs, encourageront l’innovation et stimuleront la compétitivité des entreprises marocaines sur la scène internationale. Il faut dire que l’engagement à long terme en faveur du développement durable du secteur du transport touristique est essentiel pour consolider et renforcer la position du Maroc en tant que destination touristique de choix. Rappelons que les arrivées touristiques au Maroc ont atteint 13,2 millions de personnes durant les onze premiers mois de 2023, battant le record absolu de 12,9 millions de touristes de toute l’année de 2019, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

Toutefois, la mise en œuvre de ces mesures nécessitera une coordination continue entre les parties prenantes, une surveillance régulière et une évaluation des résultats obtenus. Cependant, si elles sont appliquées de manière efficace, ces mesures favoriseront la croissance durable du secteur du transport touristique marocain et stimuleront l’économie dans son ensemble.