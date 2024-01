Maroc-Arabie saoudite. Plusieurs initiatives et des partenariats commerciaux annoncés à Ryad   

Un programme d’action commun et un ensemble d’initiatives visant à aller de l’avant en matière de coopération et d’intégration économiques entre le Maroc et l’Arabie saoudite, voici la feuille qui a été convenue entre les représentants des secteurs privés saoudien et marocain dans le cadre d’un Forum économique saoudo-marocain organisé par l’Union des chambres saoudiennes, en collaboration avec la CGEM.

Concrètement, ce programme d’action commun comprend l’opérationnalisation des projets de la ligne de transport maritime direct, notamment entre les ports de Djeddah et Tanger Med, mais aussi la création d’un fonds d’investissement commun et l’accompagnement des entreprises saoudiennes dans l’accès aux marchés africains et européens. Il faut ajouter l’intensification des activités des délégations commerciales, des expositions et l’échange d’informations sur les opportunités et les marchés, ainsi que l’accélération du rythme de participation des entreprises marocaines aux projets de la «Vision 2030» saoudienne.

Rappelons que dans le cadre de ce Forum économique à Ryad, plus de 250 entreprises saoudiennes et marocaines et des représentants des secteurs public et privé ont eu à cœur d’échanger et surtout de présenter l’environnement et les opportunités d’investissement disponibles aussi bien au Maroc qu’en Arabie saoudite, et ce, dans divers secteurs, dont le tourisme, l’agriculture, l’industrie, la finance, les énergies renouvelables, l’immobilier, la construction, les services, la santé et la technologie.

A cet égard, le président du Conseil d’affaires saoudo-marocain, Mohammed ben Fahd Al-Hammadi, a indiqué que l’Arabie saoudite accorde de l’intérêt à plusieurs secteurs au Maroc, dont l’automobile, le tourisme et le transport maritime, l’objectif étant de promouvoir les investissements conjoints, d’augmenter le volume du commerce intra-régional ainsi que des exportations vers les marchés ouest-africains. Il a par ailleurs ajouté qu’une délégation saoudienne se rendra au Maroc pour constater de près le développement du système de production automobile en partenariat avec des pays européens.

De son côté Chakib Alj, Président de la CGEM, a expliqué que l’intégration des économies marocaine et saoudienne offre de grandes opportunités d’investissement et de partenariats, notant que 250 entreprises saoudiennes investissent au Maroc et 20 entreprises marocaines dans le Royaume d’Arabie saoudite. Il a aussi souligné l’aspiration du Maroc à accélérer le rythme des investissements des entreprises marocaines dans des projets qui s’inscrivent dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite.