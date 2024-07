LGV Kénitra-Marrakech : Un Chinois et un Allemand sélectionnés pour les appareils de voie

China Railway Shanhaiguan Bridge Group et Vossloh Cogifer ont été choisis pour la fourniture des équipements essentiels au renforcement de la capacité ferroviaire entre Kénitra et Marrakech, ainsi que pour le hub de Casablanca.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) avait lancé un appel d’offres pour équiper les lignes grande vitesse entre Kénitra et Marrakech et le hub de Casablanca. Le projet, réparti en trois lots distincts, disposait d’un budget global de plus de 990 millions de dirhams.

Le premier lot, relatif à la fourniture des appareils de voie pour la LGV, n’a pas trouvé de soumissionnaire répondant aux exigences. Pour le deuxième lot, c’est China Railway Shanhaiguan Bridge Group qui a été sélectionné pour fournir les appareils de voie destinés à la ligne conventionnelle reliant Kénitra à Marrakech. Ce contrat, d’une durée de quatre ans, s’élève à 81,09 millions de dirhams et 27,02 millions de dollars.

Quant au troisième lot, il a été attribué au groupe allemand Vossloh Cogifer, chargé de fournir les appareils de dilatation pour les ouvrages d’art. Ce contrat, d’une durée de deux ans, représente un montant de 3,41 millions de dirhams et 2,25 millions d’euros.