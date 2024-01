Environ 50 000 emplois attendus dans l’Oriental d’ici à 2026

Près de 50 000 emplois devront être créés au niveau de la région de l’Oriental d’ici à 2026. C’est ce qu’a souligné ce lundi 22 janvier à Oujda Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, lors d’une réunion dans le cadre de la première tournée régionale de la territorialisation de la stratégie d’investissement privé.

Au cours de cette réunion qui a vu la présence de nombreuses personnalités et autres acteurs publics et privés de la région, M. Jazouli a indiqué que l’Oriental connaît une dynamique sans précédent depuis le lancement de l’Initiative Royale pour le Développement de la Région lancée par S.M. Le Roi Mohammed VI en 2003. Ce qui a permis à cette même région de se doter d’infrastructures aux meilleurs standards et de devenir l’une des plus attractives en matière d’investissement privé.

«L’objectif est de doubler le volume d’investissement privé dans la région et de créer 50 000 emplois dans toutes les provinces et préfectures de la région de l’Oriental», a souligné M. Jazouli, ajoutant que les nouvelles infrastructures lancées, ou en cours, comme l’autoroute Guercif-Nador, la zone industrielle adossée au port de Nador West Med ou encore la station de dessalement de Nador, sont autant de leviers essentiels qui feront de l’Oriental le prochain pôle économique et industriel majeur du Royaume.

Pour ce faire, le ministre prône une démarche résolument tournée vers le renforcement de la convergence des acteurs publics et privés de l’investissement au niveau régional, mettant l’accent sur l’amélioration du climat des affaires, et de l’accès des investisseurs à un immobilier équipé et répondant à leurs besoins, outre le renforcement des infrastructures pour stimuler la réalisation de projets structurants, entre autres.