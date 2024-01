Clap de fin pour la plateforme de paiement YouCan Pay

Contrairement au succès de son entité sœur, la plateforme e-commerce YouCan.shop, la société de paiement YouCan Pay n’a pas fait long feu.

Moins de deux ans après son lancement par les fondateurs de la market place YouCan.shop en tant que modèle alternatif aux autres méthodes de paiement en ligne accessibles pour les e-commerçants, cette startup vient de mettre la clef sous le paillasson.

Lire aussi | Industrie du loisir. La startup marocaine Wanaut lève 2 millions de DH

Il faut dire que n’ayant elle-même pas l’agrément de Bank Al-Maghrib d’établissement de paiement, le business model adopté par YouCan Pay, à savoir un intermédiaire de paiement en ligne et représentant des intermédiaires et des établissements de paiement n’a séduit que les tous petits e-commerçants au vu d’un certain nombre de fonctionnalités et facilités, mais ses coûts élevés (au vu de la juxtaposition des commissions entre YouCan Pay, l’établissement de paiement partenaire et la banque) ont été un frein pour une grande partie des clients de YouCan.Shop qu’elle voulait accompagner en mode quasiment captif.

Et dire que le management de YouCan Pay annonçait, il y a encore quelques mois, que ses équipes travaillent à une expansion internationale ! C’est que le business model est la clef de voûte de la réussite des fintech, et des startups en général. Quand celui-ci, même bien conçu sur le papier, ne reçoit pas la réceptivité suffisante du marché, soit il faut l’adapter voire le transformer radicalement, soit le glas n’est pas loin.

Lire aussi | Abdelmalek Alaoui: «Lorsqu’il s’agit de grands projets, le Maroc regarde d’abord ses intérêts stratégiques»

Des fonds d’investissement dédiés à l’innovation, comme Maroc Numeric Fund I l’ont expérimenté à leurs dépens avec un taux d’échecs élevé de leurs prises de participation telles SoukAffaires.ma, Mydeal.ma, Majallatouki, Greendizer, etc.