Un autre acteur marocain de monétique s’achemine vers la bourse

Après le secteur bancaire en 2023, celui de la monétique verra-t-il à son tour son petit poucet prendre le chemin de la bourse.

Paylogic qui opère dans le développement et l’implémentation de solutions monétiques de paiements ouvertes, multicanales et flexibles compte bien inaugurer la valse des introductions en bourse en 2024 et rejoindre ses trois grands «confrères» HPS, M2M et S2M qui animent le compartiment technologique de la bourse de Casablanca depuis une quinzaine d’années.

La fintech créée en 2010 par Mohamed Mekouar (ex-dirigeant d’Upline) et Aissa Slimani (ex-directeur à S2M) reste sur une croissance exponentielle depuis la sortie de la crise du Covid-19, mais demeure largement derrière (en termes de taille) le trio de tête d’un secteur monétique qui a porté très haut le savoir-faire marocain à l’échelle africaine, voire mondiale.

Si tout se passe bien, Paylogic devrait donc sonner la cloche du temple casablancais des valeurs mobilières lors du printemps 2024, dans le cadre d’une offre publique de vente combinant aussi bien cession d’actions (notamment pour une partie des actions détenues par le fonds PME Croissance), qu’augmentation de capital destinée à renforcer l’assise financière à la veille d’une nouvelle étape de développement.

Rappelons, que la société compte déjà parmi ses clients plusieurs banques subsahariennes, opérateurs télécoms, Switches nationaux et régionaux, ainsi que diverses institutions dans plus de cinquante pays autour du globe. PayLogic a développé une expertise en ingénierie de la sécurité électronique et des partenariats avec des leaders mondiaux dans le domaine de la sécurité informatique.